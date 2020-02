Mobile Licht-Power live erleben

Vom Musik-Flutlicht bis zur Laser-Stiftlampe – Ledlenser stellt auf der Internationalen Eisenwarenmesse Köln ausdauernde Multifunktionsleuchten mit starker Leistung vor

Solingen, im Januar 2020 – vom 01. bis 04. März 2020 bietet die Eisenwarenmesse Köln wieder alles, was das Leben von Menschen in Handwerk-, Bau- und Industrieberufen entscheidend erleichtert. Das Solinger Unternehmen Ledlenser ist für maßgeschneidertes mobiles Licht bekannt und stellt neben den bekannten Taschen- und Stirnlampen in Halle 10.2, Stand C056 auch im Produktsegment Baustrahler und Arbeitsleuchten eine Auswahl an hochwertigen LED-Produkten auf der Messe vor.

Die Auswahl reicht vom Baustrahler mit und ohne Musik bis hin zu zwei kleinen Stiftlampen. Die Arbeitsleuchten verfügen über zwei verschiedene Lichtquellen: ein Flutlicht für gleichmäßige Lichtverteilung und ein fokussiertes Spotlicht.

Die Mini-Arbeitsleuchte iW5R ist durch den ausklappbaren Lampenkopf besonders praktisch für enge Montagebereiche. Bei der iW2R laser kommt anstelle des Spotlights ein Laserpointer zum Einsatz.

Alle Lampen der Serie sind robust, gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wiederaufladbar und bieten viele durchdachte Features.

Besonders interessant ist der neue Baustrahler iF4R, eine kompakte Lichtquelle mit eingebauter Musik-Box. Der Lautsprecher wird über Bluetooth angesteuert, sodass jedes Smartphone ohne zusätzliche App als Sender dienen kann. Darüber hinaus leistet er bis zu 2500 Lumen Lichtstärke, aufgeteilt in fünf Helligkeitsstufen. Aufgeladen wird der Musikbaustrahler mit dem innovativen Magnetic Charge System.

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“ und werden grundsätzlich mit einer Garantie von bis zu fünf Jahren angeboten, welche sich durch Registrierung über die Homepage automatisch auf sieben Jahre verlängert.