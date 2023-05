Somikon WLAN-Full-HD-Video-Türsprechanlage VSA-700.app

Den Besuch auf dem Touch-Display und auf dem Smartphone im Blick

– Klingel-Einheit mit 120°-Full-HD-Kamera, Nachtsicht und Gegensprech-Funktion

– Steuereinheit mit extra-großem 17,8-cm-Touch-Farbdisplay (7″)

– Öffner-Funktion für Tür oder Tor, auch per Transponder-Schlüssel*

– Kostenlose App „ELESION“ für Live-Bild, zum Gegensprechen und Öffnen weltweit

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

– 2 Video-Türsprechanlagen für Systemerweiterung miteinander koppelbar

Die WLAN-Video-Türsprechanlage von Somikon mit Full-HD-Auflösung und Touch-Display: Ein Blick auf den

extra-großen Farbmonitor des Empfangsteils genügt und man weiß, wer einem einen Besuch abstattet. Und

hat man einen Tür-Öffner gekoppelt, gewährt man seinen Gästen dank Touch-Screen auch gleich Zutritt.

Mit Gegensprech-Funktion: dank Mikrofon und Lautsprecher. So heißt man Familie, Freunde und Bekannte

herzlich willkommen und schreckt Hausierer sowie potentielle Einbrecher ab. Dank Nachtsicht hat man

auch im Dunklen beste Sicht und nimmt auf Wunsch sogar auf, was sich vor der Tür tut.

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten – auch weltweit: Man wird beim Klingeln per Push-Nachricht

informiert. Und mit einem Fingertipp sieht man per Live-Bild, wer geklingelt hat und kann so direkt mit

seinem Gegenüber sprechen und auf Wunsch sogar die Tür öffnen.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar miteinander vernetzt werden:

Beispielsweise lässt man beim Klingeln das Wohnzimmerlicht einschalten.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– WLAN-Full-HD-Video-Türsprechanlage

– Klingel-Einheit mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher

– Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p), Bildwinkel: 120°

– Nachtsicht per IR-LED: für beste Sicht auf den Besuch auch im Dunkeln

– Lichtsensor aktiviert Nachtsicht-Funktion bei Dämmerung und Dunkelheit

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Steuereinheit mit kapazitivem Touch-Farbdisplay: einfache Steuerung per Fingertipp

– Klingelton aus 6 Melodien und Signalen wählbar

– Extra-großes Display mit 17,8 cm / 7″ Diagonale, Auflösung: 1024 x 600 Pixel

– Optionale Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte mit bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Aufnahme manuell oder automatisch einstellbar: mit 15, 30 oder 60 Sekunden Länge

– Öffner-Funktion für Tür oder Tor (kompatiblen Türöffner bitte dazu bestellen)

– Tür-Öffner-Funktion auch direkt an der Klingel* über Transponder: 5 Transponder-Schlüssel enthalten

– 2 Video-Türsprechanlagen miteinander koppelbar: für 2 Klingeln an verschiedenen Standorten mit

gleichzeitigem Klingeln auf 2 Monitoren und Intercom-Funktion

– Unterstützt zusätzlich Anschluss von bis zu 2 externen Überwachungskameras (nicht enthalten)

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit beim Klingeln, zeigt Live-Bild,

mit Gegensprech- und Öffnungsfunktion*

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum Einschalten des Lichts beim Klingeln u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Einfache Installation mit Anschlusskabel für Verbindung zwischen Steuereinheit und Klingel

– Stromversorgung Monitor: per 230-V-Netzteil (Klingel wird über Monitor betrieben)

– Maße Türklingel (mit Halterung): 68 x 159 x 31 mm, Steuereinheit: 180 x 181 x 18 mm,

Gesamtgewicht: 950 g

– Video-Türsprechanlage-Set VSA-700.app (Display-Steuereinheit und Kamera-Türklingel), Netzteil,

5x Anschlusskabel für optionale Erweiterungen, 5x Transponder-Schlüssel, 1x Anlern-Transponder,

1x Reset-Transponder, Türklingel-Montagerahmen, Montagematerial, Anleitung

– EAN: 4022107411240

* Öffnungsfunktion nur beim Koppeln der Anlage mit einem kompatiblen Türöffner (s.u.) verfügbar.

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5371-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5371-3112.shtml

Somikon 5er-Set Transponder-Schlüssel für Video-Türsprechanlage VSA-700.app

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5375-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5375-3112.shtml

Elektrischer Türöffner D-45.ND/Flex

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4150-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4150-3112.shtml

