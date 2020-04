Somikon HD-Micro-Videokamera DV-709.cube & Webcam, HD

Kamera, Überwachungshelfer und Webcam in einem

– Ideal für unauffällige Spaß-Aufnahmen

– Auch als Webcam am PC einsetzbar

– Für Modellbau und Objektüberwachung geeignet

– Automatische Aufnahme dank Bewegungs-Erkennung

– Bis zu 30 Minuten Akku-Laufzeit

Der Film-Kreativität freien Lauf lassen: Ist die Mini-Kamera von Somikon per Halteclip z.B. an der Hemdtasche befestigt, filmt man aus der Ich-Perspektive. Oder man klemmt sie an einen Selfie-Stick und nimmt sich bei seinen Abenteuern auf – hochauflösend und natürlich mit Ton!

Ideal auch im Modellbau: An einem Hexacopter befestigt filmt man seine spektakulären Flüge. Oder die Fahrt mit der Modell-Eisenbahn und lässt Kleines ganz groß erscheinen!

– Hochauflösende Videos: 1280 x 720 Pixel (HD 720p), Format: AVI

– Bewegungs-Erkennung für automatische Aufnahme, Reichweite: bis zu 5 m

– Auch für Schnappschüsse: Fotos mit 1280 x 720 Pixel, Format: JPG

– Einfache Bedienung: Foto- und Video-Aufnahmen über nur einen Knopf

– Objektiv-Bildwinkel: 65°

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Status-LEDs für Ladestand und Betriebsmodus

– Webcam-Funktion und Datenübertragung an PC per USB, ab Windows 7 und OS X

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 30 Minuten Aufnahme, oder per USB (auch zum Akku-Laden, Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 24 x 24 x 24 mm, Gewicht: 20 g

– Mini-Camcorder DV-709.cube inklusive 2 Halteclips, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 14,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6402-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6402-1320.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

