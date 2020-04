WebMobil24 – Neue Anfrage-Funktion stärkt Online-Verkauf

Kfz-Interessenten finden auf der Fahrzeugbörse Romoto ab sofort eine neue Anfrage-Funktion, über die Kaufabsichten für Autohändlern eindeutiger einschätzbar werden. Bei der zielführenden, kaufrelevanten Datenabfrage behält der Händler, wie gewohnt, die alleinige Hoheit über die Kaufabwicklung. Die neue Anfrage-Funktion optimiert mittels der klar identifizierten Käuferinteressen damit nachhaltig die Anfrage-Effizienz und unterstützt so eine konkretere Bewertung der zu erwartenden Umsätze.

WebMobil24 gibt verbundenen Autohändlern mit der neuen Romoto-Mehrwert-Funktion eine deutlich verbesserte Aufwands- und Umsatzprognose in der Corona-Krise an die Hand. Die Verwendung ist kostenlos und zählt damit zum Inklusiv-Bestandteil des umfassenden Service-Angebots. So bietet die Romoto Fahrzeugbörse eine herausragende Fahrzeug-Dokumentation mit bis zu 40 Bildern. Interessenten erhalten dadurch einen wesentlich detaillierteren Fahrzeug-Überblick, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Damit der Kfz-Verkauf quantitativ wie qualitativ den Ansprüchen des Onlinekaufs entspricht, erhalten Autohändler über Romoto darüber hinaus eine professionelle Beratung durch ausgebildete Fotografen. Ergänzend dazu steht ein Experten-Leitfaden für die erfolgreiche Online-Präsentation des Kfz-Bestands zum Download bereit.

Romoto und WebMobil24 sind eingetragene Marken der Ico-International GmbH.

