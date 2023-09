So nutzen Sie die 125€ Entlastungsbetrag optimal

„Agentur Haas: Innovative Pflegeentlastung & Betreuung für Pflegebedürftige & Pflegedienste in Hamm, Warendorf, Soest & Unna“

Agentur Haas: Innovative Entlastung für Pflegebedürftige und Pflegedienste

[Hamm/Warendorf/Unna/Soest,] – Die Agentur Haas, ein Vorreiter im Bereich der Betreuungsdienste, setzt neue Maßstäbe für Pflegebedürftige und Pflegedienste in der Region Hamm, Warendorf, Soest und Unna. Mit einem ganzheitlichen Ansatz bietet die Agentur nicht nur “ Putzhilfe “ , sondern auch eine persönliche, auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung.

Einzigartige Vorteile für Pflegebedürftige:

Direkte Abrechnung mit der Pflegekasse: Die Agentur Haas spart Zeit und Geld für Kunden, indem sie die Abrechnung direkt übernimmt.

Maßgeschneiderte Betreuungspläne: Kunden erhalten mehr Freiheit und Flexibilität durch individuell angepasste Betreuungspläne.

Kompetente und freundliche Mitarbeiter: Ein Team, das sich kontinuierlich weiterbildet, um erstklassigen Service zu bieten.

Zuverlässigkeit und Menschlichkeit: Vertrauen, Menschlichkeit, Fleiß und Ehrgeiz sind die Grundwerte der Agentur.

Informative Beratung: In ihrem Blog gibt die Agentur praktische Tipps rund um die Pflege.

Hinter der Agentur Haas steht Tim Peter Haas, ein erfahrener Geschäftsinhaber mit Spezialisierung gemäß § 45a und § 45b SGB XI. Seine Leidenschaft ist es, Kunden in verschiedenen Lebenssituationen zu helfen und ihr Vertrauen zu gewinnen.

Innovation in der Region:

Die Agentur revolutioniert die Pflegebranche in der Region, indem sie hochwertige Entlastung für Pflegebedürftige und deren Angehörige bietet. Sie ermöglicht ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im Alter, indem sie bei alltäglichen Aufgaben und Aktivitäten unterstützt.

Die Agentur Haas ist ein interessanter Partner für Pflegedienste, insbesondere für ambulante Pflegedienste und Pflegeberater, die eine nicht zu bewältigende Anfrage für Haushaltshilfe haben. Die Agentur Haas bietet folgende Vorteile für Pflegedienste:

– Sie entlastet die Pflegedienste von der Organisation und Abrechnung der Haushalts- und Alltagshilfe, die oft für diese Minusgeschäft ist. Die Agentur Haas rechnet direkt mit der Pflegekasse ab und übernimmt die Kunden, die der Pflegedienst nicht bedienen kann.

– Sie steht in keinem Konkurrenzverhältnis zum Pflegedienst, da sie sich auf eine andere Spezialisierung fokussiert. Die Agentur Haas bietet keine pflegerischen Tätigkeiten an, sondern unterstützt die Kunden bei alltäglichen Aufgaben und Aktivitäten, wie z.B. Haushaltshilfe, Alltagshilfe und Seniorenbetreuung.

– Sie fördert die langfristige Kundenbindung, indem sie die Kunden umfassend betreut und berät. Die Agentur Haas erkennt frühzeitig, wenn die eigenständige Pflege des Kunden nicht mehr funktioniert und kontaktiert den entsprechenden Pflegedienst. Der Pflegedienst hat den Kunden nicht verloren, sondern bei der Agentur Haas zwischen geparkt.

– Sie versorgt den Pflegedienst als Kooperationspartner mit Anfragen, die unabhängig von der Kooperation bei ihr landen. Die Agentur Haas informiert und berät die Kunden über verschiedene Themen rund um die Pflege und gibt praktische Tipps in ihrem Blog.

Die Agentur Haas ist eine Innovation in der Region, weil sie eine hochwertige Entlastung für Pflegedienste bietet. Der Pflegedienst hat weniger Aufwand, Verschwendung von Energie und Ressourcen. Außerdem kann er sich auf das Wesentliche, die Pflege, konzentrieren.

Außerdem bietet dies ein einmaliges Angebot für Pflegedienste, die nach professioneller Haushalts- und Alltagshilfe suchen. Der Pflegedienst muss nichts investieren, um von dieser Kooperation zu profitieren. Derzeit in und rund um Hamm (Kreis Unna, Kreis Warendorf und Kreis Soest).

Interview mit Geschäftsführer Tim Peter Haas

Frage: Herr Haas, was hat Sie dazu inspiriert, ein solches Unternehmen zu gründen und diese innovativen Dienstleistungen anzubieten?

Tim Peter Haas: Meine Erfahrung in der verschiedenen Bereichen die das „ganze große“ darstellen und meine letzte Tätigkeit, haben mir gezeigt, dass es einen großen Bedarf an flexiblen und qualitativ hochwertigen Unterstützungsdiensten gibt. Ich wollte eine Agentur gründen, die Menschen in verschiedenen Pflegesituationen hilft, ohne sie auf ihren Pflegegrad zu reduzieren. Jeder Bedürftige, verdient die bestmögliche Versorgung.

Frage: Ihre Agentur Haas hat den Entlastungsbetrag für Alltagshilfe und Unterstützung im Haushalt in den Fokus gerückt. Wie nutzen Sie diesen Betrag optimal aus und sind die 125EUR das Ende der Fahnenstange?

Tim Peter Haas: Der Entlastungsbetrag ist eine wertvolle Ressource, die oft nicht vollständig genutzt wird, weil ein Großteil der Betroffenen davon schlicht nicht wissen. Wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um den Entlastungsbetrag optimal zu nutzen. Doch diejenigen die von den 125EUR wissen, kenne meist den Entlastungsbetrag. Doch dass wir die Möglichkeit haben auf insgesamt 4 verschiedene Budgets bei der Pflegekasse zurückzugreifen, weiß nur ein Bruchteil. Wir unterstützen unsere Kunden in der Regel zwischen 2 Stunden die Woche bis zu maximal 8 Stunden am Tag, im Ausnahmefall, denn unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden alle verfügbaren Ressourcen nutzen können, um ihre Lebensqualität zu verbessern.

Frage: Die Demenzbetreuung und Einkaufshilfe sind wichtige Dienstleistungen von Agentur Haas. Was macht Ihre Betreuung in diesen Bereichen so einzigartig?

Tim Peter Haas: Unsere Demenzbetreuung ist einfühlsam und individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt. Wir verstehen die Herausforderungen von Menschen mit Demenz und bieten Unterstützung, die wirklich einen Unterschied macht. Dies ermöglicht es insbesondere pflegenden Angehörigen auch dem eigenen Alltag nachkommen zu können und Luft zu holen.

Frage: Sie bieten eine direkte Abrechnung mit der Pflegekasse an. Wie erleichtert dies den Kunden den Zugang zu Ihren Dienstleistungen?

Tim Peter Haas: Die direkte Abrechnung mit der Pflegekasse bedeutet, dass unsere Kunden sich keine Sorgen um bürokratische Hürden machen müssen. Da wir durch das Land NRW zertifiziert sind und die Kassen anerkannt sind, freuen wir uns dies anbieten zu können. Dies handhaben wir im übrigen mit allen Kostenträgern so, Ausnahmen sind nur privat versicherte Kunden. Wir nehmen ihnen den administrativen Aufwand ab, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – ihre Lebensqualität.

Frage: Was ist Ihre Vision für die Zukunft von Agentur Haas?

Tim Peter Haas: Meine Vision ist es, Agentur Haas zu einer führenden Kraft in der Pflegebranche und in ganz NRW zu machen, die für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit steht. Ich möchte, dass noch mehr Menschen von unseren Dienstleistungen profitieren können und dass wir als vertrauenswürdiger Partner wahrgenommen werden, auf den man sich in jeder Pflegesituation verlassen kann.

Fazit: Agentur Haas – Innovativ, Verlässlich, Qualitätsbewusst

Agentur Haas hat sich als Wegbereiter für eine neue Ära der ambulanten Versorgung und Entlastungsdienste etabliert. Die Dienstleistungen sind nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen von Interesse. Tim Peter Haas und sein Team sind entschlossen, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern und innovative Lösungen für die Herausforderungen in der Pflegebranche anzubieten. Die Zukunft der Pflege ist hier, bei Agentur Haas.

Kontakt

Agentur Haas Ihre regionale Haushaltshilfe und Alltagshilfe

Tim Haas

Werler Straße 91

59063 Hamm

023814886543



https://www.agentur-haas.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.