IPS-Panel to go mit 144 Hz: der AOC GAMING 16G3 für unterwegs

Amsterdam, 15. September 2023 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – präsentiert mit dem portablen AOC GAMING 16G3 das erste To-Go-Modell der erfolgreichen Serie. Das 39,5 cm (15,6″) Display überzeugt mit Leistung und schlankem, auffälligem Design.

Einfach zum In-den-Arm-nehmen

Der AOC GAMING 16G3 mit seinem 15,6″ Full-HD-IPS-Display ist ein vollwertiger Gaming-Monitor für PC- und Konsolen-Enthusiasten, die ihr Spielerlebnis unabhängig von ihrem Standort genießen möchten. Der 16G3 überzeugt mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, einer Reaktionszeit von 4 ms (bei aktivierter Overdrive-Option), Adaptive-Sync für eine Bildwiedergabe ohne Tearing und einer geringen Eingabeverzögerung für blitzschnelle Reaktionen. Hinzu kommen eine beeindruckende Helligkeit von 250 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 für kräftige Farben und bemerkenswerte Darstellungen insbesondere heller und dunkler Szenen – ganz egal, ob sich der Gamer im Freien oder in Innenräumen befindet.

Schlank und leicht

Mit seinen schwarzen und roten Akzenten strahlt der 16G3 einen edlen, selbstbewussten Stil aus. Sein schlankes Profil von 11,5 mm und sein federleichtes Gewicht von weniger als 1,1 kg stehen für Ästhetik und Praktikabilität. Er ist genauso groß wie Notebooks mit 15,6″ Screen und passt damit problemlos in die meisten Laptoptaschen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die im Lieferumfang enthaltene gepolsterte Tragetasche. Je nach Bedarf kann der Monitor in verschiedenen Neigungswinkeln aufgestellt werden. Der Wechsel zwischen Hoch- und Querformat erfolgt intuitiv über die Auto-Pivot-Funktion und der ebenfalls mitgelieferten Software i-Menu.

Nahtlose Konnektivität für ein ununterbrochenes Spielerlebnis

Der AOC GAMING 16G3 verfügt über eine ganze Reihe von Anschlussoptionen für vielfältige Gaming-Anforderungen. Während der microHDMI-Eingang zu Last- und Current-Gen-Konsolen (wie PS4, PS5 oder Xbox One, Xbox Series S oder X) und älteren Laptops passt, unterstützt einer der USB-C-Eingänge den DisplayPort Alt Mode und das Netzteil, was nahtlose Verbindungen zu Laptops ermöglicht. Über den zweiten USB-C-Port des 16G3 kann die Stromversorgung erfolgen, was auch das Kabelmanagement vereinfacht. Der Strom kann dann über den ersten USB-C-Anschluss an einen verbundenen Laptop geleitet werden, um ihn bei gleichzeitiger Displaynutzung aufzuladen.

Darüber hinaus verfügt der tragbare Monitor über zwei 1-W-Lautsprecher und einen Kopfhörerausgang.

Der 16G3 ist aber kein reiner Gaming-Monitor. Das Modell eignet sich auch als zweiter Bildschirm für eindrucksvolle Präsentationen oder als dynamischer zweiter Monitor für ein schnelles und effizientes Multi-Monitor-Setup für produktives Arbeiten unterwegs oder im Büro. Für Festinstallationen ist das Display schließlich mit einer VESA-Halterung (50 x 50 mm) ausgestattet.

Der AOC GAMING 16G3 ist ab Mitte September 2023 für 319,00 EUR (UVP) beziehungsweise 306,00 CHF (UVP), exkl. MwSt. und vorgezogener Recycling-Gebühr, erhältlich.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q1

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

