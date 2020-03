simvalley MOBILE Dual-SIM-Komfort-Handy XL-850.duo

Überall erreichbar, ruft im Notfall schnell Hilfe

– Leichte Bedienung dank großer Tasten

– Vertrags- und SIM-Lock-frei

– Automatischer Notruf und SMS an bis zu 5 Rufnummern

– Weltweit gut vernetzt dank Quadband-GSM und Dual-SIM

– Alle wichtigen Handy-Funktionen

– MP3-Player und FM-Radio

Handy-Benutzung leicht gemacht: Telefonieren, SMS schreiben & Co. gelingt jetzt besonders einfach dank übersichtlichem Tasten-Layout mit großen Symbolen.

Auf der ganzen Welt gut vernetzt: Denn das Mobiltelefon von s imvalley MOBILE unterstützt alle weltweit gebräuchlichen GSM-Frequenzen. Und dank zweitem SIM-Karten-Slot nutzt man in seinem Urlaubsland einfach einen günstigen lokalen Prepaid-Tarif – und spart so Kosten!

Absicherung für den Notfall: Mit nur einem Druck auf die Notruf-Taste sendet das Handy eine SMS an bis zu 5 hinterlegte Notfall-Nummern. Zugleich schaltet es auf automatische Rufannahme und Freisprechen. Erfolgt kein Rückruf, wählt das Mobiltelefon den 112-Notruf.

Nichts mehr vergessen: Mit dem Sound-Rekorder lassen sich Sprach-Notizen aufnehmen. Ideal, um spontane Einfälle oder Wichtiges festzuhalten, wenn man gerade nichts zum Schreiben zur Hand hat.

Viele praktische Extras erleichtern den Alltag: Unterwegs die Lieblings-Musik und Lieblings-Radiosender hören. Dank Kalender-Funktion vergisst man keine Termine mehr. Beim Einkaufen kann man schnell mit der Taschenrechner-Funktion nachrechnen. Und mit der Taschenlampe bringt man Licht in dunkle Ecken.

– Leichte Bedienung dank großer, beleuchteter Tasten: ideal z.B. für Senioren oder Kinder

– Vertrags- und SIM-Lock-frei: sofort startklar mit SIM-Karten eigener Wahl

– Dual-SIM: für parallelen Betrieb von 2 Standard-SIM-Karten (Mini-SIM)

– Weltweit erreichbar dank Quadband-GSM: 850/900/1.800/1.900 MHz

– Kontrastreiches TFT-Farbdisplay mit 4,5 cm / 1,8″ Diagonale: für Anzeige von Kontakten, Fotos und Menü

– Freisprech-Funktion mit Lauthören im Notfall über integrierten Lautsprecher

– Große Notruftaste: im Ernstfall schnell Hilfe alarmieren

– Garantruf® Easy für SOS-Funktion: bis zu 5 persönliche Notfall-Nummern für SMS, mit Rückrufkontrolle und automatischer Rufannahme mit Freisprechen

– Alle wichtigen Handy-Funktionen: SMS, Telefonbuch mit 300 Einträgen, Wahlwiederholung, Profile, Anruflisten, Tastatursperre, Vibrationsalarm u.v.m.

– Media-Player für Musik-Genuss unterwegs: unterstützt MP3- und WMA-Wiedergabe von microSD(HC)-Karte bis 4 GB (bitte dazu bestellen)

– Bluetooth 2.0 für kabellose Verbindung z.B. zu einem Headset

– 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines kabelgebundenen Kopfhörers oder Headsets

– Weitere Extras: FM-Radio, Schnellwahl-Funktion, Sound-Rekorder, Kalender, Weltzeituhr, Wecker, Taschenrechner, – Einheiten-Umrechner, Taschenlampe mit separatem Ein/Aus-Schalter u.v.m.

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 4 Std. Sprechzeit, 160 Std. Stand-by, lädt per Micro-USB

– Maße: 55 x 117 x 13 mm, Gewicht: 83 g

– Komfort-Handy XL-850.duo inklusive USB-Ladegerät und deutscher Anleitung

Preis: 18,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2455-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2455-1020.shtml

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

