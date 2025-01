Siham Rakia wird neue Geschäftsführerin von Xerox Schweiz und Österreich

Erfahrene Führungskraft übernimmt strategische Verantwortung für die Weiterentwicklung der Märkte Schweiz und Österreich

Düsseldorf, im Januar 2025 – Xerox, ein führender Anbieter von Bürotechnologie und -lösungen, gibt die Ernennung von Siham Rakia zur neuen Geschäftsführerin für die Märkte Schweiz und Österreich bekannt. In ihrer neuen Rolle wird Siham Rakia für die strategische Ausrichtung, die Geschäftsentwicklung und den Ausbau der Marktposition von Xerox in den beiden Ländern verantwortlich sein. „Wir befinden uns inmitten einer umfassenden Transformation. Mein erklärtes Ziel ist es, über das traditionelle Druckergeschäft hinauszugehen und uns verstärkt auf die Bereiche Service und Software zu konzentrieren“, so Frau Rakia.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Führungspositionen in der Technologie- und IT-Branche bringt Siham Rakia eine breite Expertise in den Bereichen Business Management, Digitalisierung und Kundenbeziehungen mit. Zuletzt war sie Geschäftsführerin von Xerox Schweiz, wo sie maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens in einem hybriden Arbeitsumfeld beitrug.

Umfangreiche Erfahrung in der Technologie- und IT-Branche.

Ihre Karriere umfasst Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie Microsoft, Dell und HP. Bei Microsoft leitete sie unter anderem digitale Transformationsprojekte für den Finanzsektor, während sie bei Dell und HP erfolgreich Geschäftsstrategien für Großkunden und öffentliche Einrichtungen umsetzte.

Zukunftsvision für Xerox in der Schweiz und Österreich

„Die Zeit der 10- oder 15-Jahrespläne ist vorbei. Die Welt verändert sich so schnell, dass Unternehmen flexibel bleiben und sich kontinuierlich an neue Herausforderungen anpassen müssen“, erklärt Frau Rakia. „Unser Ziel ist es, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und eine nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen“, so Frau Rakia weiter.

Siham Rakia identifiziert die räumliche Distanz durch bergige Regionen als eine Herausforderung für den österreichischen und schweizerischen Markt. Das Service-Tool CareAR Remote Support kann diese Herausforderung jedoch bewältigen, da es speziell für die Unterstützung aus der Ferne entwickelt wurde. Kunden erhalten durch digitale Arbeitsanweisungen eine schnelle und effiziente Hilfestellung von Experten. Auch die vier Amtssprachen der Schweiz stellen eine Herausforderung für Xerox Schweiz und Österreich dar, die jedoch derzeit aktiv angegangen wird.

Internationaler Hintergrund und akademische Erfahrung

Frau Rakia hat einen Master-Abschluss in B2B-Marketing sowie in Betriebswirtschaft und Management der Burgundy School of Business in Dijon, Frankreich. Ihre internationale Erfahrung und ihr unternehmerisches Denken machen sie zur idealen Besetzung, um Xerox weiterhin als Marktführer im Bereich Dokumentenmanagement und digitale Lösungen zu positionieren. „Die Übertragung der globalen Unternehmensstrategie in eine lokale Realität, mit all ihren spezifischen Bedürfnissen und Rahmenbedingungen, ist eine spannende und lohnende Aufgabe“, so das Fazit von Frau Rakia zu ihrem neuen Aufgabenfeld.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Xerox GmbH

Yuru Wang

+49 213122481272

Yuru.Wang@xerox.com

Profil PR

Hanna Heidemann, Simon Westphal

Tel: +49 531 387 33 24 / -16

h.heidemann@profil-pr.com

s.westphal@profil-pr.com

Anmerkung: Um RSS-Newsfeeds zu erhalten, besuchen Sie https://www.news.xerox.com. Offene Kommentare, Branchenperspektiven und Ansichten finden Sie unter http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.