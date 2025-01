Nachhaltige Geschenkideen von Feuerwear zum Valentinstag: Langlebig, einzigartig und mit Liebe gemacht

Köln im Januar 2025 – Was könnte schöner sein, als am Tag der Liebe einem Herzensmenschen eine besondere Freude zu machen? Die Unikate von Feuerwear, hergestellt aus recycelten Feuerwehrschläuchen, sind nicht nur extrem robust und langlebig, sondern auch unverwechselbar. Ihre individuellen Spuren und Aufdrucke erzählen Geschichten von vergangenen Einsätzen. Genau wie jede Beziehung sind sie einzigartig und persönlich. Ob für den Partner, Freunde oder Familie – die Produkte von Feuerwear sind die perfekte Möglichkeit, zum Valentinstag ein nachhaltiges und außergewöhnliches Geschenk zu machen.

Zum Valentinstag hat Feuerwear ein besonderes Highlight im Angebot: das Duo-Set bestehend aus den Portemonnaies Alan und Fred. Die beiden Modelle sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz erhältlich und können individuell kombiniert werden – so findet sich für jeden Geschmack die passende Farbkombination. Zusätzlich gibt es das Set zu einem vergünstigten Preis, sodass auch mit einem kleineren Budget ein außergewöhnliches Geschenk möglich ist. Ihre individuellen Gebrauchsspuren verleihen jedem Unikat eine einzigartige Note. Mit diesen besonderen Accessoires kann man im stilvollen Partnerlook eine klare Botschaft senden: „Wir sind ein Team – unzertrennlich und stark!“

Geschenke für jedermann

Bei Feuerwear findet sich für jeden Anlass das passende Geschenk. Wer eine nachhaltige Alternative zur klassischen Rose sucht, wird mit praktischen Kleinigkeiten wie dem Federmäppchen Paul oder dem Schlüsselanhänger Sasha fündig. Soll es etwas Größeres sein, bieten die robuste Umhängetasche Walter oder der Rucksack Eric perfekte Begleiter für den Alltag. Für ein besonderes Geschenk von Herzen eignen sich die stylische Sporttasche Harris oder der Rolltop-Rucksack Edgar – hochwertige Unikate, die Funktionalität und Design vereinen.

Preise & Verfügbarkeit

Die Produkte von Feuerwear sind in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz erhältlich. Das Duo-Set, bestehend aus Portemonnaie Fred und Alan von, ist in den Schlauchfarben Rot, Weiß sowie Schwarz und für 124,- auf https://www.feuerwear.de/produkt-sets/duo-set erhältlich.

Über Feuerwear

In Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

