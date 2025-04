Sicherheit auf der Straße: Die neuen Dashcams Street Guardian One und Street Guardian Mini von Midland

Kleine Kameras mit hoher Auflösung für klare Videoaufnahmen und zuverlässigen Schutz im Straßenverkehr

Dreieich / Trittau, im April 2025 – Mit den neuen Dashcams Street Guardian One und Street Guardian Mini bringt Midland zwei kompakte und leistungsstarke Kameras für Autofahrende auf den Markt. Die beiden Modelle bieten hochauflösende Videoaufnahmen, einfache Bedienung und innovative Sicherheitsfunktionen. Während die Street Guardian One durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besticht, setzt die Street Guardian Mini auf Ultrakompaktheit mit GPS und WLAN-Anbindung. Beide Dashcams bieten eine verlässliche Dokumentation im Straßenverkehr – für mehr Sicherheit und Transparenz. Die neuen Modelle sind ab sofort erhältlich, – das Street Guardian One zum UVP für 89,00 Euro und das Street Guardian Mini zum UVP von 149,00 Euro.

Videobilder sind bei einer Unfallaufklärung sowie bei Schutz vor Versicherungsbetrug von anderen Verkehrsteilnehmern eindeutig hilfreich. Aber auch für Reiseaufzeichnungen empfehlen sich die kleinen Dashcams von Midland, die sich auf Höhe des Rückspiegels an der Windschutzscheibe optimal anbringen lassen.

Street Guardian One: Die erschwingliche Dashcam für klare Beweise

Street Guardian One ist eine kompakte und einfach zu installierende Dashcam, die sich nahtlos in jedes Fahrzeuginterieur einfügt. Dank Full-HD-Videoaufzeichnung (1080p) und 120° Weitwinkelobjektiv erfasst das Modell den Straßenverkehr in hoher Qualität und bietet eine zuverlässige Beweissicherung im Falle eines Unfalls. Ein entscheidender Vorteil ist die automatische Aktivierung, sobald das Fahrzeug eingeschaltet wird – so wird unnötiger Energieverbrauch vermieden. Die Loop-Aufzeichnung sorgt dafür, dass stets die neuesten Ereignisse gespeichert werden. Dank einfacher Bedienung und dem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das Street Guardian One eine zuverlässige Lösung für Fahrzeuglenkende, die ihre Fahrten dokumentieren und ihre Sicherheit erhöhen möchten.

Street Guardian Mini: Ultrakompakt mit GPS und App-Anbindung

Die Street Guardian Mini ist die richtige Wahl für alle, die eine unauffällige, aber leistungsstarke Dashcam suchen. Mit ihren kompakten Maßen (34x59x34 mm) und nur 61 g Gewicht bleibt sie dezent sichtbar und lässt sich problemlos in jedes Fahrzeug integrieren. Dank eingebautem GPS und WLAN ermöglicht sie eine exakte Positionsaufzeichnung und eine einfache Verwaltung der Aufnahmen über die Dashcam Player App. Der G-Sensor schützt kritische Videos vor dem Überschreiben und sorgt so für eine verlässliche Beweissicherung.

Moderne Technik für mehr Sicherheit

Beide Dashcams zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung und leistungsstarke Technik aus. Wichtige Features wie Loop-Aufzeichnung, Full-HD-Aufnahmen und G-Sensor sorgen für eine zuverlässige Aufzeichnung von Ereignissen im Straßenverkehr. Die Street Guardian Mini punktet zudem mit einem Nachtsichtmodus, 136° Weitwinkel und einer Wi-Fi-Funktion, die eine kabellose Verwaltung der Videos per App ermöglicht. Beide Modelle unterstützen Speicherkarten bis zu 64 GB und lassen sich per USB-C-Anschluss bequem mit Strom versorgen.

Verfügbarkeit und Preis

Die neuen Dashcams von Midland sind ab sofort im Fachhandel und online erhältlich. Das Street Guardian One ist zum UVP von 89,00 Euro und das Street Guardian Mini zum UVP von 149,00 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang gehören jeweils die Kamera, ein Versorgungskabel, eine Halterung sowie doppelseitige Klebepads für eine einfache Installation.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Christine Albrecht

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144

E-Mail: presse@albrecht-midland.de