Rosenberger OSI erweitert Webshop um neue Highlight-Produkte

Optimierte Bestellprozesse und neue Produkte: OM4 Kabel mit APC 8° polierten MTP® 8 (4+4) OCTO und 12 DUODECIM, MTP® Push-Pull-Boot VSFF Stecker MDC, SN® und CS®

Augsburg, 15. April 2025 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, hat seinen Webshop weiterentwickelt und bietet Kunden nun noch mehr Möglichkeiten für eine schnelle und einfache Bestellung. Neben Standardprodukten für die LWL- und Kupferverkabelung umfasst das Sortiment nun auch innovative MTP®– und VSFF-Hochleistungs-Steckverbinder wie den MTP® 8 (4+4) OCTO und 12 DUODECIM APC 8°.

Mehr Komfort für Kunden & kurze Lieferzeit

Seit dem Start des Webshops im April 2020 bietet Rosenberger OSI seinen Kunden eine einfache und schnelle Bestellmöglichkeit für Verkabelungslösungen. Die Funktionen des Webshops bieten zahlreiche Vorteile, darunter:

Schnelles Auffinden von Produkten dank optimierter Suchfunktion über Produktnummern

von Produkten dank optimierter Suchfunktion über Produktnummern Filtermöglichkeiten zur gezielten Produktauswahl

zur gezielten Produktauswahl Übersicht über frühere Bestellungen

Verwaltung der Rechnungsadressen

Angebotsfunktion zum Speichern und Ausdrucken des Warenkorbs als Angebot

Da zahlreiche Produkte auf Lager sind, ist die Lieferzeit sehr kurz – wir sprechen von einer Lieferung innerhalb eines Werktags bei Bestelleingang bis 15h.

Neue Highlight-Produkte im Webshop

Neben der Optimierung der Bestellprozesse wurde das Sortiment von Rosenberger OSI nun um drei neue Produktlinien erweitert:

MTP® 8 (4+4) OCTO und 12 DUODECIM OM4 APC 8° poliert

Diese neuen OM4-Kabel mit APC 8° polierten MTP®/MPO-Steckverbindern sind ideal für reflexionsempfindliche PAM4-kodierte 400G OM4-Anwendungen, einschließlich 400GBASE-SR8 (8 x 50G), 400GBASE-SR4 sowie 400G OM4 InfiniBand™ 4X NDR (4 x 100G). Sie bieten eine zukunftssichere Lösung für zukünftige 800G OM4-Anwendungen.

MTP® Push-Pull-Boot (MTP® PPB)

Diese neue Variante des MTP® Steckerverbinders wurde für höchste Portdichten entwickelt, wie sie beispielsweise im SMAP-G2 Ultra-High-Density (UHD) 19“-Gehäusesystem mit 96 MTP® Ports pro Höheneinheit gefordert sind.

VSFF-Steckverbinder MDC, SN® und CS®

Als Vorreiter im Bereich der Verkabelungssysteme führte Rosenberger OSI bereits 2019 den Very-Small-Form-Factor (VSFF) LWL-Duplex-Steckverbinder MDC von US Conec ein. 2024 folgten die Wettbewerbsprodukte SN® und CS® von Senko. Ab sofort sind konfektionierte Kabel mit diesen kompakten und leistungsfähigen Steckverbindern im Webshop erhältlich.

Höchste Effizienz durch digitale Bestellprozesse

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Webshops setzt Rosenberger OSI auf Digitalisierung und Kundenorientierung. Die einfache Bedienbarkeit und die Integration innovativer Produkte tragen dazu bei, die Beschaffung für Unternehmen aus der Netzwerk- und Rechenzentrumsbranche effizienter zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://osi.rosenberger.shop/

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Media Contacts:

Rosenberger OSI

Bettina Missy

Tel.: +49 (821) 24924-910

bettina.missy@rosenberger.com

Profil PR

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-pr.com