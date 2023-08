Sicherer Schulweg: Ledlenser sorgt für bessere Sichtbarkeit

Die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R mit blendfreier Beleuchtung und verschiedenen Lichtfarben wurden speziell für Kinder entwickelt, die Schlüsselringlampe K6R Safety ist mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures ausgestattet

Solingen, im August 2023 – Intuitiv bedienbar sollen sie sein, blendfrei, leicht und handlich, robust und funktionsreich: Kinder haben besondere Anforderungen an mobile Lampen. Daher hat Ledlenser die Kidled-Serie entwickelt. Die LED-Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R sind vielseitige Begleiter für Grundschüler, die damit nicht nur selbst besser sehen, sondern auch besser gesehen werden. Auch der Spaßfaktor kommt dank verschiedener Lichtfarben nicht zu kurz. Für größere Kinder und Jugendliche sind die kleinen Keyring-Lampen von Ledlenser sinnvoll. Das Modell K6R Safety leuchtet deutlich heller als jedes Smartphone und verfügt über zusätzliche Sicherheitsfeatures wie Alarmton und Stroboskopeffekt. Der handliche Lichtspender lässt sich einfach per Karabiner am Schlüsselbund, Rucksack oder einer Tasche befestigen.

Sicheres Licht trifft leuchtenden Spaß: Die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R

Junge Menschen brauchen besonderen Schutz – gerade im Straßenverkehr und ganz besonders in der Dämmerung und im Dunkeln. Hier ist portables Licht gefragt. Die leichten Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R sorgen zudem nicht nur für besseres Sehen und Gesehen-Werden. Dabei schont die Optik mit reduziertem Blendeffekt empfindliche Kinderaugen. Dank der verschiedenen Lichtfarben Weiß, Rot und Blau können die Stirnlampen auch als buntes Signallicht mit zusätzlichen Blinkfunktionen eingesetzt werden sowie als augenfreundliches Leselicht.

Beide Modelle bringen dieselben Features mit, sie unterscheiden sich lediglich im Gewicht und bei der Energieversorgung. So wird die KidLed2 mit einer wechselbaren AAA-Alkaline-Batterie betrieben, die KidLed4R ist mit einem Li-Ion-Akku ausgestattet, der sich über den Micro-USB-Anschluss schnell wieder aufladen lässt. Damit nicht unnötig Strom verbraucht wird, schalten sich die Leuchten nach 20 Minuten ab. Auch für kindgerechte Sicherheit ist gesorgt: Spannungsführende Teile der Lampen sind nach Schutzklasse IP44 gesichert, die Batteriefächer sind verschließbar, das elastische Sicherheitsstirnband öffnet sich unter Belastung automatisch. Es kann zudem einfach abgenommen und gewaschen werden. Auch ohne Stirnband lässt sich die Lampe mit dem integrierten Metallclip befestigen, z. B. am Schulranzen, Rucksack oder an der Kleidung.

K6R Safety: Ein kleiner Schutzengel für den Schlüsselbund

Ob abends auf dem Heimweg oder in einer unangenehmen Situation: Mit drei Leuchtmodi und zusätzlichem Stroboskop sorgt die vielseitige Schlüsselringlampe K6R Safety für mehr Sicherheit und ein besseres Gefühl im Dunkeln. In der Einstellung Low Power leuchten 20 Lumen (lm) bis zu 15 Meter weit, was für eine dezente Zusatzbeleuchtung z.B. in der Stadt sorgt. Führt der Weg durch eine schlecht beleuchtete Umgebung, setzen 200 lm die Umgebung in helles Licht – bis zu 50 Meter weit.

Kurzfristig bietet der Boost-Modus 400 lm bis 80 Meter Reichweite – ideal im Notfall. In Gefahrensituationen reicht zudem ein kurzer Zug am Extra-Pin: Sofort ertönt ein schrilles Alarmsignal, zeitgleich setzt der Strobe-Modus ein. Mit diesem sehr schnellen Blinkmodus werden Angreifer irritiert, so dass sie die Orientierung verlieren. Zudem werden andere Menschen umgehend auf eine Gefahrensituation aufmerksam gemacht. Der Pin ist so angebracht, dass er zwar leicht erreichbar ist, aber nicht versehentlich gezogen werden kann.

Die K6R Safety passt an den Schlüsselbund oder in eine Hosentasche. Sie ist 66 mm kurz, ihr Durchmesser beträgt 30 mm und inklusive Akku wiegt sie lediglich 32 Gramm. Im Power Modus kann die Lampe 1,5 Stunden lang eingesetzt werden, bevor sie wieder ans Netz muss, im Low Power Modus bis zu 8 Stunden. Der Li-Ion-Akku wird einfach über die praktische ausklappbare USB-A-Schnittstelle geladen, z. B. während nachmittags Hausaufgaben am Computer gemacht werden. Dank der zuschaltbaren elektronischen Tastensperre lässt sich ein versehentliches Einschalten vermeiden.

Preise und Verfügbarkeit

KidLed2 wird zum UVP von 15,90 Euro angeboten, KidLed4R kostet 19,90 Euro. Beide Modelle sind in zwei Farben erhältlich: Lila mit Regenbogen-Design und grün mit Dino-Motiven. Die Schlüsselringlampe K6R Safety ist für 26,90 Euro erhältlich. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher MwSt.

Die portablen Lampen sind im Onlineshop von Ledlenser sowie im Fachhandel verfügbar: http://www.ledlenser.com/de

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt für fast alle Produkte eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

