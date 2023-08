Fahrdienstleister Interline Düsseldorf präsentiert Hochzeits–Limousinenservice

Der Fahrdienstleister Interline Düsseldorf/ Köln hat sein Angebot erweitert. An sofort bietet der bekannte Limousinen- und Chauffeurservice auch Hochzeits–Limousinen und -Shuttles an.

Festlich geschmückte Limousinen

In den eleganten, geräumigen Interline-Hochzeitslimousinen mit geschmackvollem Blumenschmuck kommt das Brautpaar festlich, stilvoll und komfortabel zum Ort der Trauung und der Hochzeitsfeier. Dank des bequemem Einstiegs und geräumigen Fonds der Fahrzeuge bleibt dabei auch das prächtigste Brautkleid tadellos in Form.

Hochzeitsshuttles für Gäste

Auch an die Hochzeitsgesellschaft ist bei dem neuen Angebot gedacht: Mit dem Interline Hochzeitsshuttle-Service reisen die Hochzeitsgäste besonders bequem und gut organisiert zur Trauung und Hochzeitsparty an – unabhängig davon, wie groß die Zahl der Eingeladenen auch ist. Der Fahrdienstleister kann für diesen Service auf langjährige Erfahrungen in der Event-Logistik für Großveranstaltungen zurückgreifen.

Rundum-Service-Paket

Auf Wunsch können die Brautleute auch ein komplettes Rundum-Service-Paket buchen. Interline übernimmt dann das gesamte Transportmanagement und organisiert alle Fahrten für das Hochzeitspaar und seine Gäste: Zum Standesamt, zur Kirche, zum Hochzeitsfest – und wieder nach Hause bzw. ins Hotel.

Düsseldorf, August 2023

Die DLS Limousine-Service GmbH – Interline Düsseldorf/ Köln ist auf die professionelle Personenbeförderung spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von exklusiven Chauffeur-und Limousinenservices über Busservices bis zum Eventservice.

Der Interline-Fuhrpark umfasst eine umfangreiche Auswahl an Fahrzeugen unterschiedlichster Konfigurationen. Dazu gehören elegante Limousinen ebenso wie SUVs, Minivans sowie Executive- und Premium-Busse für Gruppen aller Größen.

Deutschlandweit verfügt Interline nicht nur über ein flächendeckendes Netz von 9 Stationen, unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München, sondern ist durch eine Partnerschaft mit dem Weltmarktführer Carey International auch global an über 1.000 Stationen in mehr als 60 Ländern vertreten.

Seit 2001 gehört die DLS Limousine-Service GmbH/ Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn dem bundesweiten Interline-Netzwerk an (Interline Limousine Network GmbH).