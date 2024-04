Shincheonji führt gemeinsame Bibelprüfung mit etablierten Konfessionen durch – „Lasst uns die Konflikte beenden. Lasst uns in die Bibel schauen.“

Am 24. Februar sind 312 Theologiedozenten und ein Pastor in 11 Regionen zur landesweiten Bibelprüfung der Shincheonji Kirche Jesu angetreten und legten den Test ab.

Die Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, mit Vorsitzenden Man-hee Lee, organisierte einen gemeinsamen Bibeltest mit verschiedenen etablierten Konfessionen. Am 25. Januar gab sie bekannt, dass einen Monat später, am 24. Februar, in 11 Regionen Südkoreas, darunter Seoul, Suwon, Busan, Gwangju, Daegu und Incheon, eine „Bibelprüfung-Challenge“ stattfinden würde.

Die Durchführung dieses Bibeltests erfolgte auf Initiative von Shincheonji, mit dem Ziel, die Konflikte zwischen den verschiedenen Konfessionen zu lösen und eine Selbstreflexion über die Richtigkeit des persönlichen Glaubens zu ermöglichen.

Dabei wurde geprüft, ob die Gläubigen ihren Glauben gemäß den Lehren der Bibel vor Gott leben und ob sie der Offenbarung, die sie heute verstehen müssen, etwas hinzufügen oder davon wegnehmen.

Um Fairness zu gewährleisten, wurden die Testfragen gemeinsam von dem Bildungsleiter der Shincheonji-Kirche und einem Pastor der Presbyterianischen Kirche erstellt. Insgesamt gab es 10 Prüfungsfragen, die auf neutestamentlichen Prophezeiungen und dem Buch der Offenbarung basierten. An dem Test nahmen 312 Theologiedozenten von Shincheonji sowie ein Pastor der Full Gospel Church teil.

Zuvor hatte Shincheonji 30.000 Pastoren der etablierten Kirchen im ganzen Land persönlich und per Post eingeladen, an der Bibelprüfung teilzunehmen. Obwohl Dutzende von Pastoren ihre Absicht zur Teilnahme an der Prüfung äußerten, war nur ein einziger Pastor der etablierten Denominationen bei der Prüfung anwesend, welcher auch seit 42 Jahren Leiter der Kirche Full Gospel Church ist.

Der Pfarrer sagte, er sei gerne dabei gewesen, bedauerte aber, dass so wenige Pfarrer anwesend waren, da es wichtig sei sich zu treffen und es schade sei, dass die Situation so unglücklich verlaufen ist. Wenn man etwas versprochen habe, müsse man auch kommen und er fügte hinzu, dass er beabsichtige, die Pfarrer in seiner Umgebung zur Teilnahme an der Prüfung zu motivieren.

Der presbyterianische Pastor, der an der Prüfung teilnahm, drückte seine Enttäuschung aus und sagte, er habe sich auf die Prüfung in der Hoffnung vorbereitet, dass dieser Vergleich zwischen den etablierten Kirchen und Shincheonji eine gute Gelegenheit sein würde, über seinen eigenen Glauben zu reflektieren. Auch die Theologiedozenten von Shincheonji, die die Prüfung abgelegt hatten, bedauerten die Situation, da sie gehofft hatten, mit den Pastoren etablierter Kirchen in Austausch zu kommen.

Son Yong-ho, ein Dozent der Daegu-Gemeinde im Thaddäus-Stamm, erklärte, dass obwohl es Missverständnisse und Vorurteile gegenüber Shincheonji geben könnte, sie dennoch bereit seien, zusammenzuarbeiten, miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen, um zu sehen, was sie voneinander lernen könnten.

Kim Su-jin, ein leitender Dozent der Pohang-Gemeinde desselben Stammes, drückte die Hoffnung aus, dass dies eine Gelegenheit für sie sein könnte, mithilfe von Dialog und Kommunikation zusammenzuleben und in Gott, Jesus und der Bibel gemeinsam ins Himmelreich zu gehen.

Kim Woo-nam, ein Dozent der Busan Jakobus-Gemeinde, hofft, dass nach diesem Tag immer mehr Pastoren gemeinsam die Prüfung ablegen werden und dass der Anfang wichtig gewesen sei.

Ein anderer Amtsträger von Shincheonji meinte, es sei für die Pastoren nicht leicht gewesen, auf das Angebot, den Bibeltest zu schreiben, zu reagieren. Es sei verständlich, dass viele aufgrund des Drucks, der auf ihnen lastete, auf den Test verzichteten.

Er führte weiter aus, dass es beim Bibeltest nicht darum gehe, wer besser sei, sondern darum, vor Gott und seinem Wort Demut zu zeigen, sich selbst zu prüfen und den rechten Glauben zu praktizieren. Weiterhin ist er zuversichtlich, dass sie in Zukunft noch aktiver werden. Er beendete mit den Worten: „Lasst uns eins werden und in die Bibel hineingehen“.

