SEO-Unternehmen Conductor übernimmt Searchmetrics

Die weltweit führende Plattform Conductor befindet sich damit weiter auf Expansionskurs in Europa und erschließt den deutschen Markt

New York/Berlin, 7. Februar 2023_ Conductor, die führende SEO-Plattform für Enterprise-Unternehmen, gab heute die Übernahme des in Berlin ansässigen Wettbewerbers Searchmetrics bekannt. Damit festigt Conductor seine Position als Marktführer im Bereich SEO und beschleunigt seine Expansion auf dem europäischen Markt.

Durch den Zusammenschluss erhalten Searchmetrics-Kunden Zugang zu Conductors Plattform für organisches sowie Content Marketing, die dabei hilft, digitales Wachstum zu beschleunigen und weiteres Umsatzpotenzial zu identifizieren. Ermöglicht wird dies durch die Bereitstellung einer einzigen globalen Plattform, die sämtliche Bereiche des SEO-Workflows integriert.

Für den Kundenstamm in Deutschland geht die Fusion mit einem vergrößerten Leistungsportfolio durch innovative Suchmaschinen-Technologie einher. Zu diesem Zweck bleibt der bisherige Seachmetrics-Hauptsitz weiter bestehen und wird durch Investitionen zudem strategisch unterstützt sowie erweitert werden.

Conductor wurde 2006 von Seth Besmertnik als Marketing-Dienstleister gegründet und startete wenige Jahre später eine SaaS-Plattform. 2018 wurde das Unternehmen von WeWork übernommen und kaufte sich nach 20 Monaten selbst zurück, um ein unabhängiges Unternehmen zu bilden. 2021 erhielt Conductor eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar von der Private-Equity-Gesellschaft Bregal Sagemount, wodurch die aktuelle Unternehmensbewertung auf über 500 Millionen US-Dollar stieg. Letztes Jahr schließlich erwarb Conductor das Echtzeit-SEO-Audit- und Monitoring-Technologieunternehmen ContentKing als erste große Akquisition nach der Finanzierung. Zu Conductors Kunden zählen Unternehmen wie Citibank, Whole Foods und Microsoft.

„Searchmetrics war im Grunde zeitgleich mit Gründung von Conductor ein wichtiger Mitbewerber und zeichnete sich seit jeher durch eine immensen Datenstamm und eine beeindruckende Präsenz auf dem europäischen Markt aus“, sagt Seth Besmertnik, CEO und Mitgründer von Conductor. „Wir freuen uns, das Beste von Searchmetrics zu Conductor und unseren gemeinsamen Kunden zu bringen. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden weltweit von dieser Übernahme durch noch bessere Produkte und Leistungen profitieren.“

Matt Colebourne, CEO bei Searchmetrics: „Conductor ist unbestreitbar der Marktführer im SEO-Bereich. Seit Jahren schätzen wir den ausgeprägten Innovationsgeist sowie die Förderung einer dynamischen Arbeitsplatzkultur. Durch diese Fusion ergänzen wir die europäische SEO-Landschaft um US-amerikanisches SEO-Know-how und schaffen so ein neuartiges Kundenerlebnis – gerade für unsere Kunden in Deutschland. Denn während die SEO-Aktivitäten in beiden Regionen ähnlich sind, was die Content-Erstellung, die Optimierung und technische Wartung betrifft, gibt es wiederum gewisse Faktoren, die bei der Arbeit mit internationalen Websites ins Spiel kommen, sowohl aus inhaltlicher als auch aus technischer Sicht.“

Über Searchmetrics

Searchmetrics ist ein globaler Anbieter von Search-Daten, Software und Consulting-Services. Der innovative Ansatz des Unternehmens ermöglicht es bekannten Marken wie AXA, Siemens und McKinsey & Company in der hart umkämpften Search-Landschaft erfolgreich zu sein.

Die Searchmetrics-Enterprise-Angebote verwandeln Search-Daten in einzigartige Unternehmens-Insights, die das kontinuierliche Wachstum der Kunden fördern.

Die Searchmetrics Suite liefert datenbasierte Erkenntnisse zur Maximierung der Search- und Content-Performance. Die vier Module: Research Cloud, Content Experience, Search Experience und Site Experience enthalten die Tools, die SEO-Profis, Content Marketer und Online-Spezialisten benötigen, um die organische Suche in einen Umsatztreiber zu verwandeln.

Die Digital Strategies Group ist ein Team von Daten-, SEO- und Content-Experten, das die größten Marken der Welt zu herausragenden Leistungen im digitalen Marketing führt.

Searchmetrics Insights bietet neuartige Quellen für die Marktanalyse durch exklusive Metriken und Beobachtungen, die aus Search-Daten abgeleitet werden.

Die Searchmetrics API ermöglicht es Unternehmen, BI- und Data-Warehouse-Anwendungen mit Suchmaschinen-Ranking-Daten, Keywords, organischen Inhalten und anderen Marketing-Analysen anzureichern.

Weitere Informationen unter www.searchmetrics.com/de

