SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Peißenberg vertreten:

Neuer Zuhause-Service für Senioren

Peißenberg, 11.03.2020. Wer kennt das Problem nicht? Man kann nicht mehr so wie ehedem, möchte aber in der eigenen Wohnung bleiben. Das einzigartige Konzept der SeniorenLebenshilfe bietet deshalb bundesweit die Dienstleistungen von Lebenshelfern für Senioren an. Dieses Konzept sieht vor, älteren Menschen im Haushalt zur Hand zu gehen und sie im Alltag zu unterstützen. Mit dem Lebenshelfer Michael Otto aus 82380 Peißenberg konnte ein weiterer Lebenshelfer gewonnen werden. Ab sofort steht diese Dienstleistung nun auch in Peißenberg und Umgebung zur Verfügung. Ausführliche Informationen dazu bietet die SeniorenLebenshilfe unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Peißenberg.

Neues Dienstleistungsangebot mit einzigartigem Konzept

Die SeniorenLebenshilfe sieht sich als Dienstleister im vorpflegerischen Bereich. Vor allem geht es darum, älteren Menschen mehr Lebensqualität zu ermöglichen, indem sie in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Und auch, um am sozialen Leben weiterhin teilzunehmen. Lebenshelfer unterstützen ältere Menschen und gehbehinderte Senioren in allen Lebenslagen. Sie führen den Haushalt und begleiten die Senioren zum Einkaufen, zum Arzt, zu Veranstaltungen oder auf Spaziergängen. Selbstverständlich verfügen alle Lebenshelfer über einen eigenen, rollstuhl- und rollatorgerechten PKW, so dass auch Fahrdienste angeboten werden können. Die einzelnen Leistungen erfolgen nach individueller Absprache.

Mehr Lebensqualität durch Lebenshelfer

“Ziel ist es, dass Senioren länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und Umfeld leben können” so die Geschäftsführerin Carola Braun von der SeniorenLebenshilfe in Berlin. Der Dienstleister sieht sich als Netzwerk wo alle Fäden zusammenlaufen, um die Arbeit der selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfer zu koordinieren. Alle Lebenshelfer durchlaufen eine fachliche Schulung, bevor sie ihre Dienste in ihrem Heimatort anbieten. Dazu zählen im Einzelnen: Hilfe im Haushalt wie putzen, waschen, einkaufen, Versorgung der Haustiere und auch kleinere Reparaturen. Selbstverständlich gehören auch leichte Gartenarbeiten dazu. Ebenso Fahrdienste sowie organisatorische Tätigkeiten, falls eine Pflegekraft nötig ist oder bürokratische Anträge gestellt werden müssen.

Menschliches Miteinander im Fokus

Vor allem bietet das neuartige Konzept der SeniorenLebenshilfe eine Dienstleistung der besonderen Art: Die Lebenshelfer stehen nicht nur als Haushaltshilfe und Betreuer zur Verfügung, sondern ebenso für Gespräche und zur Gesellschaft. Abgerechnet werden die individuelle vereinbarten Dienstleistungen auf Honorar-Basis. Ein vertrauensvolles Miteinander ist jedoch die Basis für dieses einzigartige Senioren-Betreuungsangebot. Gerne begleiten die Lebenshelfer ‘ihre Senioren’ auch zu behördlichen Terminen, zu Ausflügen oder auch auf kurzen Reisen, falls dies gewünscht wird. Ein Vorteil ist außerdem, dass der Lebenshelfer nicht wechselt und man sich dadurch nicht ständig an fremde Personen gewöhnen muss.

Michael Otto als Lebenshelfer für Peißenberg und Umgebung

Mit Michael Otto steht nun auch in Peißenberg ein engagierter Lebenshelfer für dieses bewährte Betreuungskonzept der SeniorenLebenshilfe zur Verfügung. Herr Otto war lange Jahre als Werkzeugmechaniker tätig und hat sich nach einer Phase der Selbstständigkeit für den Beruf des Lebenshelfers entschieden. Er bekennt, dass “es mich immer erfüllt hat, wenn ich jemandem helfen konnte.” Für ihn ist die Aufgabe als Lebenshelfer nicht nur Beruf, sondern Berufung.

Über die SeniorenLebenshilfe

Wenn auch Sie sich mehr Unterstützung im Alltag wünschen, können auch für Sie die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe eine Bereicherung werden. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH mit Sitz in Berlin und ständig auf der Suche nach weiteren qualifizierten Lebenshelfern.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

