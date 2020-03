Muttertagsgeschenke zum Verwöhnen auf erwinmueller.de

Schöne Ideen für ein “Danke” an die beste Mama der Welt

Der Muttertag bietet sich geradezu an, die beste Mama der Welt wieder einmal so richtig zu verwöhnen. Wie wäre es mit einer Frühstücksüberraschung, mit Hautschmeichlern für Bad und Bett oder selbst gestalteten Geschenken aus der ” manutextur“? Auf erwinmueller.de gibt es jede Menge Ideen.

Frühstück zum Muttertag

Tischwäsche mit zarten Magnolienblüten und dazu passende Kissenhüllen verzaubern den Frühstückstisch und lassen das Herz jeder Mutter höherschlagen. Auf dezentem Jacquard gewebtem Rankenmuster kommt das Blumenmotiv sehr schön zur Geltung. Hochwertiger Digitaldruck sorgt für dauerhafte Farbbrillanz.

Auf einem so liebevoll arrangierten Tisch darf selbstgebackener Kuchen natürlich nicht fehlen. Eine schöne Idee ist ein Kuchen mit Herzen. Mithilfe einer Springform, die am Boden mit plastischen Herzchen versehen ist, lässt sich das ganz leicht realisieren. Zum Abschluss den Kuchen mit flüssiger Schokolade übergießen, kreativ verzieren und fertig ist die selbstgemachte Muttertags-Überraschung.

Ein liebevolles und ganz persönliches Geschenk ist der Kaffeebecher mit einem großen Herz und dem Schriftzug “Best Mom”. Das Besondere daran ist, dass sich das Motiv mit den mitgelieferten Farbstiften individuell ausmalen lässt. Die Farben sind abwaschbar, sodass die Tasse immer wieder neugestaltet werden kann.

Verwöhnprogramm für Leib und Seele

Weicher Frottier sowie feine Tag- und Nachtwäsche schmeicheln der Haut und machen lange Freude. Das sind Geschenke zum Verwöhnen von Leib und Seele. Bezaubernd und von ausgezeichnetem Tragekomfort sind BH-Hemd und Höschen aus seidig weichem Gewebe mit feiner Spitze von Viania Dessous. Der feminine Schnitt formt ein tolles Dekollete und schmeichelt der Figur.

Fast zu schade nur für”s Bett sind die neuen Shortys von Hajo im sportlich frischen Look mit Ringelshirt und allover floral bedruckter Short. Ein idealer Begleiter für entspannte Stunden. Der besondere Materialmix aus Baumwolle und TENCEL™ (Lyocell), fühlt sich herrlich weich auf der Haut an, ist atmungsaktiv und geschmeidig.

Mit einem Leichtfrottier-Bademantel beginnt der Wellnessurlaub schon im heimischen Badezimmer. Gestrickte Ringel verleihen dem Bademantel einen erfrischenden Look. Kapuze, Bindegürtel und Ärmelabschlüsse setzen farbige Akzente. Das leichte, weiche Material trägt sich besonders kuschelig, ist schnelltrocknend und pflegeleicht. Ein Geschenk als kleiner Vorgeschmack auf den Sommerurlaub.

Umweltfreundlich abschminken ganz ohne Reinigungsmittel – kein Problem mit dem Microfaser- Abschminktuch von Erwin Müller. Einfach das Tuch in lauwarmes Wasser tauchen und Make-up mit sanft kreisenden Bewegungen entfernen. Diese schonende Reinigung ist sehr hautverträglich und umweltschonend. Das Tuch nach Gebrauch einfach ausspülen, trocknen und wieder verwenden.

Geschenke selbst gestalten

Wer seinem Muttertagsgeschenk eine ganz persönliche Note verleihen möchte, wird bestimmt in der “manutextur” von erwinmueller.de fündig. Jede Menge Geschenke können mit Namen und flotten Sprüchen personalisiert werden. Wie wäre es beispielsweise mit einer pfiffigen Schürze für das nächste Grillfest? Bestickten Handtüchern oder einer witzigen Fußmatte für den Eingangsbereich?

Eigenes Foto hochladen in der “manutextur”

Ab sofort können in der “manutextur” auf erwinmueller.de verschiedene Artikel wie Tischsets, Fußmatten, Brotzeitboxen, Kissen oder Kaffeetassen auch mit eigenen Fotos gestaltet werden. Einfach Foto hochladen, Text eingeben und schon wird das persönliche Geschenk gefertigt. Ein Unikat, das sicher lange an einen schönen Tag erinnert.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

