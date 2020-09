SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Altlandsberg

Vorpflegerischer Service für Senioren

Altlandsberg, 15.09.2020. Mit steigendem Alter nehmen die Alltagskompetenzen und die Belastbarkeit ab. Für die pflegerische Unterstützung ist es zu früh, doch allein können viele Senioren ihren Alltag im Haushalt nicht mehr bewältigen. Hier springt die SeniorenLebenshilfe ein und bietet eine Dienstleistung, die Familien entlastet und älteren Menschen durch den neuen Zuhause-Service mehr Lebensqualität schenkt. Nadine Steffen ist die neueste Mitarbeiterin der SeniorenLebenshilfe und betreut Senioren in der Region Altlandsberg. Weitere detaillierte Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe befinden sich unter www.seniorenlebenshilfe.de. Mehr über Frau Steffen findet man unter Lebenshelfer in Altlandsberg.

Mehr Lebensqualität und Selbstbestimmung im Alter – dank SeniorenLebenshilfe

Die meisten Senioren möchten ihren Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung, in ihrem Zuhause verbringen. Doch viele Familien stehen dann vor der Frage, wer die Mutter oder den Vater entlasten, ihm im Alltag helfen und sich Zeit für Gespräche und gemeinsame Aktivitäten nehmen kann. Sind alle Familienmitglieder beruflich eingespannt, fällt die vorpflegerische Betreuung in den eigenen vier Wänden schwer. Mit der SeniorenLebenshilfe wurde ein bundesweit einzigartiges Konzept umgesetzt, das genau diese Lücke zwischen der Alltagskompetenz und dem Pflegebedarf füllt. Freiberufliche Mitarbeiterinnen wie Nadine Steffen kümmern sich mit viel Empathie und Einsatz um die alltäglichen Dinge im Leben der Senioren. Sie sind Gesprächspartner, Einkaufshelfer und Fahrdienstleister, Haushaltshilfen und für viele ältere Menschen die gute Seele im Haus.

Verschiedene Dienstleistungen für Senioren – Empathie und Menschlichkeit als Basis

Beim Einkauf, beim Putzen der Wohnung oder bei der Bewältigung von Wäschebergen ist die SeniorenLebenshilfe ein Unterstützer mit Leidenschaft und Fingerspitzengefühl. Als Begleiter in Alltagssituationen, zum Beispiel bei Arztbesuchen oder Behördenterminen, helfen Mitarbeiterinnen wie Nadine Steffen im Fahrdienst und auf emotionaler Ebene. Diese Form der Seniorenbetreuung ist völlig neu, bisher einzigartig und in vielen Regionen Deutschlands bereits verfügbar. Immer mehr SeniorenLebenshelfer bieten ihre Dienstleistung auf Honorar-Basis an und motivieren zu Spaziergängen, haben ein offenes Ohr für die Sorgen der Senioren und kümmern sich um alle im Haushalt anfallenden Aufgaben. Im Vordergrund steht der Mensch, der bei dieser Form der Betreuung spürt, dass sich ein SeniorenLebenshelfer mit Herzblut und Empathie um ihn kümmert.

Viele Senioren fühlen sich von ihren Familien alleingelassen. Doch es ist nicht einfach, zwischen der eigenen Familie und dem Beruf täglich ausreichend Zeit für die Eltern oder Großeltern zu haben. Mit Lebenshelferinnen wie Nadine Steffen, die den Service jetzt auch in Altlandsberg ermöglicht, kommt wieder Freude und Abwechslung in den Alltag vieler Senioren. Eine passionierte SeniorenLebenshelferin ist wie eine Freundin, die da ist, wenn sie gebraucht wird, und die zuhören und auch mitfühlen kann.

Nadine Steffen ist für die SeniorenLebenshilfe in und um Altlandsberg im Einsatz

Als Lebenshelferin bringt Nadine Steffen alle wichtigen fachlichen Voraussetzungen mit. Sie hat Erfahrung im Umgang mit Senioren und verfügt über viel Empathie, die in der Betreuung älterer Menschen ein wichtiges Band des Vertrauens und der Zufriedenheit knüpft. Frau Steffen möchte über ihre Tätigkeit bei der SeniorenLebenshilfe dazu beitragen, das Leben von Senioren aus dem Einzugsgebiet Altlandsberg einfacher und lebenswerter zu machen. Durch ihre charmante Art, ihren Tatendrang und ihr Herz am rechten Fleck sorgt Nadine Steffen dafür, dass ihre Schützlinge lächeln und sich auf die regelmäßigen Besuche der passionierten und fröhlichen Lebenshelferin freuen.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

