Semptec Urban Survival Technology LED-Camping-Laterne

Stets Licht dank Sonnenenergie, Muskelkraft oder USB

– Lädt per Sonnenenergie, Muskelkraft und USB

– Akku für bis zu 4 Stunden Licht

– 360°-Rundum-Licht

Gerüstet für Outdoor-Trips: Auch fernab der Zivilisation hat man jetzt stets Licht im Dunkeln! Mit dieser 60 Lumen hellen LED-Dynamo-Solar-Laterne von Semptec Urban Survival Technology leuchtet man jeden finsteren Pfad aus.

Ideal beim Camping: Dank 360°-Beleuchtung und Aufhänge-Bügel wird die Laterne auch zur praktischen Deckenbeleuchtung im Zelt oder Wohnwagen.

Die Kraft der Sonne nutzen: Wird die Laterne mit integriertem Solar-Panel tagsüber einfach in die Sonne gestellt, erhellt man bei Nacht seine Umgebung mit kostenlosem Ökostrom.

Jederzeit eigenen Strom erzeugen: Per ausklappbarer Handkurbel lässt sich in nur einer Minute kinderleicht Strom für bis zu 10 Minuten Licht erzeugen. So lädt man selbst ohne Sonne den Akku auf!

Die Nacht zum Tag machen: Bei vollem Akku sorgt eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden für sichere Nachtwanderungen und lange Nächte am Camping-Tisch. Bequem: Zurück in der Zivilisation wird die Laterne auch per USB wieder vollständig aufgeladen.

– 5 LEDs mit insgesamt 2,5 Watt Leistung

– 360°-Beleuchtung

– Umklappbarer Aufhänge-Bügel

– Stromversorgung: integrierter Lithium-Polymer-Akku mit 300 mAh für bis zu 4 Stunden Leuchtdauer

– Dynamo mit einklappbarer Handkurbel: bis zu 10 Minuten Licht pro 1 Minute Kurbeln

– Solar-Panel: lädt den Akku mit 8 Sonnen-Stunden vollständig auf

– Aufladbar auch per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Helligkeit: 60 Lumen

– Farbtemperatur: tageslichtweiß (8500 K)

– Schutzart: IP31

– Maße (H x Ø): 18 x 7,5 cm, Gewicht: 200 g

– Camping-Laterne inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107400091

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-9010-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX9010-3342.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Semptec Urban Survival Technology 2er-Set LED-Camping-Laternen, laden per Dynamo, Solar und USB

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7229-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/LFQg5QgagnawrEN

