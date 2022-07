Immobilie einfach und schnell verkaufen? Immobilienankauf24.de

Sie wollen Ihr Haus, Eigentumswohnung oder Gewerbe-Immobilie verkaufen? Dann sind Sie bei uns richtig. Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnung oder auch Schrebergarten, wir suchen jede Art von Immobilie. Wir von Immobilienankauf24.de bieten Ihnen deutschlandweit den Direktankauf Ihrer Immobilie an.

Ihre Vorteile mit Immobilienankauf24.de

– Sparen Sie sich ggf. hunderte Makleranfragen, wie es häufig der Fall ist, wenn man seine Immobilie selbst annonciert.

– Über uns verkaufen Sie Ihre Immobilie diskret, denn Sie wird nicht über die gängigen Portale angeboten.

– Sie können den Verkauf zeitlich genau festlegen, da Sie bei uns sofort verkaufen können und nicht möglicherweise länger warten müssen, bis sich ein Käufer findet, wie es bei einer Eigen- oder Maklervermarktung sein kann.

– Wir bieten Ihnen für ein komplexes Thema eine schnelle und einfache Lösung.

Unser Service könnte den Immobilienverkauf kaum einfacher auf den Punkt bringen. Wir machen mit Ihnen gemeinsam eine Besichtigung der Immobilie und Sie bekommen innerhalb von 48 Stunden ein verbindliches Ankaufangebot, den dem der Preis steht, den wir Ihnen für Ihre Immobilie anbieten. Denn im Gegensatz zur herkömmlichen Vermarktung Ihrer Immobilie kaufen wir direkt an. Damit haben Sie die zeitliche Planung des Verkaufs in Ihrer Hand. Unsere Kunden schätzen deutschlandweit die Einfachheit bei der Abwicklung, Unser Geschäftsmodell erfreut sich in immer schnellebigeren Zeiten wachsender Beliebtheit. Wir kommen oft mit Menschen ins Geschäft, die zwar Ihre Immobilie auf einem der gängigen Portale angeboten haben, jedoch keinen Käufer gefunden haben und einfach nicht mehr warten wollten. Viele unserer zufriedenen Kunden wollten aber auch von vorn herein den Direktankauf und haben genau deswegen uns ausgewählt.

Was spricht für einen Verkauf über Immobilienankauf24.de?

Durch die Zinsanhebungen zeichnet sich ein Ende des Immobilien-Booms ab und wir befinden uns bereits preislich in der Abwärtsbewegung. Politisch entwickelt sich die Situation für Eigentümer immer unattraktiver. Starke Regulierungen seitens des Gesetzgebers machen die Thematik Immobilie immer komplexer und teurer.

Wir suchen deutschlandweit. Wir würden uns freuen auch Ihre Immobilie demnächst wertschätzend anzusehen und vielleicht wird der nächste Scheck auf Ihren Namen ausgestellt.

Melden Sie sich gerne unverbindlich bei uns unter Tel.: 030 – 700 159 600 oder per E-Mail info@immobilienankauf24.de. Weitere Informationen finden Sie dazu auf unserer Webseite https://immobilienankauf24.de

Sicher. Einfach. Schnell.

Kontakt

immobilienankauf24.de by Arvalis GmbH

Benjamin Roth

Kurfürstendamm 194

10707 Berlin

030 – 700 159 600

info@immobilienankauf24.de

https://immobilienankauf24.de/

