Semptec Urban Survival Technology Aufblasbare Campingleuchte

Ist ohne Luft und zusammengefaltet leicht zu transportieren

– Leuchtet bis zu 190 Lumen hell

– Weißes und dimmbares warmweißes Licht

– Lädt per USB-C

– Wetterfestes Gehäuse (IP66)

– Flexibel anzubringen mit Befestigungsband, Magneten & Karabinern

Zum Mitnehmen einfach Luft rauslassen: Reist man mit viel Gepäck, passt selbst die aufblasbare

Campingleuchte mit CCT-LEDs von Semptec Urban Survival Technology noch rein! Denn nicht aufgepustet

lässt sie sich kompakt zusammenfalten. Am Zielort angekommen, bläst man sie einfach auf 60 cm Länge auf

und genießt das Licht einer vollwertigen Leuchte.

Flexibel einsetzbar: per Karabinerhaken am Vorzelt installiert, per Magnet ans Wohnmobil angeheftet oder

am Befestigungsband in einen Baum gehängt. Es stehen unzählige Möglichkeiten offen, die Campingleuchte

perfekt zu platzieren. Und dank Akku macht man sich auch keine lästigen Gedanken um das Kabelverlegen!

Licht in Weiß oder Warmweiß: Entweder leuchtet die Lampe mit tageslichtweißem Licht mit hellen 190

Lumen oder man macht es sich gemütlich und dimmt das warmweiße Licht in 3 Stufen auf die gewünschte

Helligkeit.

Ideal für den Außeneinsatz: Dank wetterfestem Gehäuse leistet die Campingleuchte bei allen Outdoor-

Aktivitäten beste Dienste – sei es auf einem Camping-Ausflug, bei der Nachtwanderung oder einfach als

flexible Zusatzbeleuchtung im Schrebergarten oder sogar im Pool!

– Ideal für den Campingurlaub: ohne Luft und zusammengefaltet leicht zu transportieren in Rucksack,

Hosentasche & Co.

– CCT-LEDs für warmweißes und tageslichtweißes Licht

– Tageslichtweißes Licht bis zu 190 Lumen hell

– Warmweißes Licht in 3 Stufen dimmbar: 35, 60 und 90 Lumen

– Einfach und schnell aufgeblasen

– Flexibel angebracht per Befestigungsband, 2 integrierten Magneten oder Karabinerhaken

– Einfaches und schnelles Luftablassen per Knopf

– Bequeme Bedienung über 1 Taste

– Wetterfestes Gehäuse: IP66

– Material: TPU

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh Kapazität für bis zu 30 Stunden Licht, lädt per USB-C

(Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x L): ca. 12 x 60 cm, Gewicht: 150 g

– Camping-Leuchte inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409353

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6369-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6369-3342.shtml

Mit 250 Lumen, Solarpanel und Powerbank-Funktion:

Semptec Urban Survival Technology Aufblasbare Solar-XL-LED-Campingleuchte, 250 lm,

tageslichtweiß, IP66

– Leuchtet bis zu 250 Lumen hell

– Licht in 3 Stufen dimmbar

– Mit Powerbank-Funktion zum Laden von Smartphone, Tablet-PC und mehr

– Leuchte lädt per Solar und USB-C

– Wetterfestes Gehäuse (IP66)

– Flexibel anzubringen mit Befestigungsband, Magneten & Karabinern

Lädt sogar die Mobilgeräte: Dank Powerbank-Funktion nutzt man den integrierten Akku auch, um

Smartphone und mehr unterwegs mit Strom zu versorgen – unabhängig von einer Steckdose.

Tankt Sonnenenergie: Das integrierte Solarpanel lädt die Campingleuchte tagsüber einfach mit kostenloser

Solarenergie auf!

Anpassbare Helligkeit: Das tageslichtweiße Licht nimmt man in 3 Stufen genau so, wie man es gerade

benötigt. Ideal auch als Nachtlicht. Und im Notfall macht man per SOS-Blinklicht auf sich aufmerksam.

– Tageslichtweiß mit 3-stufig dimmbarer Helligkeit: 10, 110 oder 250 Lumen

– SOS-Blinklicht-Modus mit 200 Lumen

– USB-C-Port für Powerbank-Funktion zum Laden von Smartphone, Tablet-PC & Co.: 5 V, 2 A

– Einfach und schnell aufgeblasen

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 4.000 mAh Kapazität für bis zu 40 Stunden Licht im Nachtlicht-Modus und

8 Stunden bei niedriger Helligkeit (ohne Solarladung), lädt per Solar und USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x L): ca. 12 x 86 cm, Gewicht: 255 g

– Camping-Leuchte inklusive USB-Ladekabel 1 (USB-C- auf USB-A-Stecker), USB-Ladekabel 2 (USB-C-Stecker

auf USB-A-Buchse), Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409360

Preis: 37,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6370-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6370-3342.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/pkps26S48rZd2fY

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.