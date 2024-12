SEMITRON W.Röck GmbH neu beim FBDi

Einzigartige Konstellation aus Distribution und Testhaus

Berlin, Dezember 2024 – Der FBDi Verband verweist auf das neue Mitgliedsunternehmen SEMITRON W.Röck GmbH. Besonderheit des in 1975 gegründeten Unternehmens ist die einzigartige Konstellation aus Distribution und Testhaus. Das Produktportfolio deckt die gesamte Signalkette ab – Sensoren, Leistungs- Analog-Bauelemente, Mikrocontroller, Halbleiter-ICS und Standardprodukte. Das Testhaus übernimmt Dienstleistungen, um Arbeitsabläufe im Halbleiterbereich zu optimieren, die Qualität und Authentizität von Komponenten sicherzustellen und skalierbare Lösungen für Klein- und Großserienproduktionen bereitzustellen.

Die Neumitgliedschaft unterstreicht einmal mehr, wie wichtig der Austausch mit anderen Distributoren und der gezielte Support bei der Anwendung und Auslegung von Umweltgesetzgebungen ist – speziell in der von vielen spezifischen Herausforderungen geprägten Elektronikindustrie. Genau hier bietet der Fachverband seinen Mitgliedern eine professionelle Plattform als Diskussionsforum, als Lieferant von aussagekräftigen Marktanalysen und Marktdaten, und zur Untermauerung der Positionierung innerhalb der Wertschöpfungskette. Der Informationsaustausch im anderen Branchenakteuren auf einer gemeinsamen Plattform eröffnet zusätzliche Aspekte und Ansätze für das Tagesgeschäft. Indem die direkte Kommunikation zur Weiterentwicklung der Distributionslandschaft beiträgt, eröffnet sie für Vorteile für alle Mitglieder und Distributionskunden.

Zitat Jürgen Rohland, Managing Director: „Von der Mitgliedschaft im FBDi versprechen wir uns den verbandsinternen Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Besonders die in den Arbeitskreisen erarbeiteten Inhalte zu Themen wie Umwelt und EU-Regularien, Konformität haben unser Interesse geweckt.“

Die SEMITRON W.Röck GmbH wurde in 1975 gegründet, die Zentrale befindet sich in Küssaberg, dazu gibt es drei Niederlassungen in Deutschland und eine Niederlassung in der Schweiz. Mit 176 Mitarbeitern erzielte der Distributor in 2023 einen Umsatz von 276 Mio. Euro. Durch die Partnerschaften mit Branchenführern können Produkte über die gesamte Signalkette geliefert werden – Semiconductor ICs, Packaged Products, Software & Services. Im Testhaus bietet der Distributor umfassende Lösungen für Elektronikbauteile – von der Programmierung bis zur Langzeitlagerung: Bauteilprogrammierung, Echtheitsprüfung für elektronische Bauteile, Elektronische Bauteilprüfung, Langzeitverpackung für elektronische Bauteile und Tape-and-Reel Service für ICs. Indem SEMITRON eine Komplettlösung für alle halbleiterbezogenen Anforderungen bietet, können sich Ingenieurteams auf Innovation und Designarbeit konzentrieren, und darauf vertrauen, dass ihre komponentenbezogenen Prozesse von Branchenexperten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz betreut werden.

Fachverband der Bauelemente Distribution e.V.:

Der 2003 gegründete FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus der Distribution, die rund drei Viertel des Umsatzvolumens elektronischer Komponenten in Zentral-Europa (DACH) vertreten. Dabei überblickt er die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik. Neben der Aufbereitung und Weiterentwicklung von Daten zum zentraleuropäischen Distributionsmarkt erzeugen Competence Teams zu wichtigen Themen der Regulatorik in der Elektronikindustrie (u.a. CE, Richtlinien und Verordnungen) eine hohe marktnahe Kompetenz. Diese qualifiziert den FBDi zum gefragten Partner für Politik, Elektronik-Hersteller und -Kunden. Über die Mitgliedschaft im internationalen Distributionsverband IDEA erfolgt der Austausch mit anderen Verbänden auf europäischer Ebene.

