Selbstständig machen mit wenig Eigenkapital – so geht es

San Angelo, Texas, 26.11.2022 – Die USA gelten schon immer als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, mit zahlreichen lukrativen Geschäftsmodellen. Natürlich stehen dabei Franchise Unternehmen hoch im Kurs, denn sie machen dir den Einstieg leicht, weil diese Unternehmen sich erfolgreich in internationalen Märkten etablieren konnten. Wenn du eine berufliche Veränderung suchst, die dir Sicherheit und ein gutes Einkommen bietet, solltest du dir das Franchise System der TTPCG® einmal ganz genau anschauen.

Was ist Franchising eigentlich?

Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Vertriebssystem zwischen einem bestehenden Unternehmen, dem sogenannten Franchise Geber, und einem Neuunternehmer, dem sogenannten Franchise Nehmer. Der Franchise Nehmer zahlt eine einmalige oder fortlaufende Gebühr an den Franchise Geber. Das Unternehmen, welches die Vorarbeit zu deinen Erfolgen leistet, eine Marke bekannt machte und das Konzept weitergibt, heisst Franchise Geber. Derjenige, der das Konzept, Nutzrechte am Markennamen übernimmt, wird als Franchise Nehmer bezeichnet. Ein zwischen Franchise Geber und Franchise Nehmer geschlossener Vertrag regelt die Rechte und die Pflichten beider Vertragspartner.

Auf den Spuren des Erfolges seit 1981 ist TTPCG®

Seit das überaus erfolgreiche Unternehmen TTPCG ® für erfolgshungrige Menschen Franchise Partnerschaften in vielen Ländern anbietet, sind zahlreiche erfolgreiche Franchise Partnerschaften entstanden. Schon im Jahr 1982 erkannte man bei TTPCG®, dass eine Partnervermittlung psychologische Mechanismen freisetzen und nutzen muss, damit nachhaltige Partnerschaften für die Dienste Nutzer entstehen können. Lange schon vor dem digitalen Zeitalter setzte TTPCG® auf eine wissenschaftliche Matching Methode. Diese Methode wurde immer weiter verfeinert und ist heute leicht verständlich und genial dazu. So kommen partnersuchende Damen und Herren zusammen, die von ihrer Persönlichkeit auch zusammen passen. Sämtliche technische Innovationen flossen in den vergangenen Jahren in die hochkarätigen Dienstleistungen der Partnervermittlung TTPCG® ein. Als das Internet an den Start ging, hat TTPCG® sofort die Vorteile der offline und der online Partnervermittlung perfekt verbunden.

Online Partnervermittlung mit persönlicher Beratung die Chance für TTPCG® Franchise Nehmer

Interessenten an den Diensten von TTPCG® werden zu Beginn der Partnersuche mit TTPCG® persönlich beraten. Dies ist die Aufgabe der Franchise Nehmer. Alle TTPCG® Franchise Nehmer sind hochmotivierte Partner der US-amerikanischen Erfolgsmarke. Generell regeln Gesetze rund um jedes Franchise der USA Konzerne die Federal Trade Commission. Die FTC ist die Bundeshandelskommission der Vereinigten Staaten von Amerika und regelt des Franchise-Business. Seit 1979 gilt die sogenannte Franchise Rule der FTC. Dieses Gesetz schreibt für Franchise vor, dass alle erforderlichen Unterlagen an jeden potenziellen Franchise Nehmer ausgehändigt werden müssen. Die FTC Vorgaben werden von TTPCG® nicht nur erfüllt, sondern nach den strengen internen Vorgaben noch weit übertroffen. Wer die Leistungen des Franchise Gebers TTPCG® genau analysiert, den dürfte es kaum wundern, dass der Global Player in vielen Ländern ständig für seine Leistungen ausgezeichnet wird.

Der TTPCG® Franchise Nehmer kommt online nach Hause zum Interessenten

TTPCG® Franchise Nehmer können Interessenten komfortabel über einen Link zu einem persönlichen Videogespräch einladen. Völlig gratis und unverbindlich muss der Single auf Partnersuche nur eine App herunterladen. Komfortabel und einfach, dank einer Cloud basierenden Lösung. Jeder Interessent an den Diensten von TTPCG® kann am Videogespräch teilnehmen, der ein Laptop, PC, Tablett oder ein Smartphone besitzt und natürlich muss eine Verbindung zum Internet bestehen. Mittels einer informativen Bildschirm Präsentation und der Kamera Freigabe, werden die Dienste von TTPCG® live erlebbar. Eine Vielzahl an Interessenten entschliesst sich dazu, nach der Beratung mit digitaler Kommunikation, den Weg zu seinem Partnerglück mit TTPCG® zu gehen. Dazu bietet sich eine separate rechtsichere Software an. Mit dieser Software kann die Buchung gemeinsam vom Franchise Nehmer mit dem Interessenten besprochen und am mobilen Endgerät oder auch am PC ausgefüllt werden. Damit ist die Aufgabe des TTPCG® Franchise Nehmers bereits beendet und eine stattliche Provision hat der TTPCG® Franchise Nehmer verdient. Der TTPCG® Franchise Nehmer widmet sich dem nächsten Interessenten, so macht Arbeiten und Geld verdienen Spass. Möchten Sie Franchisepartner der TTPCG® werden? Dann finden Sie weitere Informationen unter

