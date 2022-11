Ex „Unter uns“ Star Sarah Stork und Sebastian Pink sind Hauptdarsteller im Film „The Way Home“

Am 6. November war es endlich so weit: Sebastian Pinks neuer Kurzspielfilm „The Way Home“ startete auf diversen Filmfestivals und hat in kurzer Zeit schon über 10 Auszeichnungen erhalten.

In dem Thriller geht es darum, wie gefährlich der nach Hause Weg heutzutage sein kann. In der Stadt treibt ein Serienvergewaltiger sein Unwesen. Als die hübsche Selina am späten Abend Feierabend macht, wird sie verfolgt. Wird sie das nächste Opfer?

Die hübsche Selina wird von Sarah Stork gespielt, die bereits Hauptrollen in TV-Serien wie „Sturm der Liebe“ und „Unter uns“ gespielt hat.

Auch Produzent des Films, Sebastian Pink ist in einer Hauptrolle zu sehen. Er spielt die Rolle von Selinas Verfolger.

The Way Home ist bereits der 2. Film, den Pink abgedreht hat. „Wir haben den Film an nur einem Abend in kleinem Team abgedreht. Es hat sehr viel Spaß gemacht“ so Pink.

Die Regie des Films wurde von Karsten Jacob übernommen. Die Kameraführung wurde von Nico Martinelli durchgeführt. Als Set-Fotografin war Daniela Urnau vor Ort. In kleinen Nebenrollen sind Cindy Grosjean und Erich Frate im Film zu sehen.

Mehr Infos über den Film The Way Home gibt es hier: https://movie-production.net/the-way-home

