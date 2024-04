Sei Frau genug und lass das “Man-Child” hinter dir !

Die wahre Bedeutung von Liebe – ein Buch, das dich und deine Beziehung transformiert

Erfahre mehr, indem du hier klickst.

Beziehungsweise Ich: Selbstbestimmung in Beziehungen, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstrespekt, persönliches Wachstum, Mut zur Veränderung, Perspektivenwechsel, erfüllende Partnerschaften, sexuelle Emanzipation.

Liebe neu gedacht: Die Revolution der Liebe – eine Liebesgeschichte der Selbstliebe.

Liebe dich selbst, bevor du ihn lieben kannst – ein Buch, das Beziehungen neu definiert und alles verändert.

Beziehungsweise Ich: Ein Ratgeber-Coaching-Roman

In einer Welt, in der die Vorstellungen von Liebe und Beziehungen oft von Klischees und unrealistischen Erwartungen geprägt sind, betreten wir mit diesem Buch völlig neue Pfade. Hier findest du keine simplen Liebesrezepte oder schnulzigen Ratgeber-Schreibereien. Stattdessen lade ich dich auf eine mutige Reise ein – eine Reise, die deine Sichtweise auf Liebe und Beziehungen für immer verändern wird!

Die Protagonistin meiner Geschichte, Isa, zeigt uns den Weg zur wahren Liebe. Doch dieser Weg führt nicht zu einer Partnerschaft, sondern zu sich selbst. Isa erkennt, dass die wichtigste Beziehung in ihrem Leben diejenige zu sich selbst ist. Bevor sie die wahre Liebe finden kann, muss sie sich selbst finden. Das ist die zentrale Botschaft dieses Buches.

In “Beziehungsweise Ich ” begleitest du Isa auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch das Labyrinth der Liebe. Du wirst sie bei Begegnungen mit “Problemlöser”-Männern erleben. Doch diese Reise ist keine gewöhnliche Liebesgeschichte. Sie ist ein Plädoyer für Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und sexuelle Emanzipation in Beziehungen.

In den Kapiteln dieses Buches wirst du entdecken, dass wahre Liebe in dir selbst beginnt. Sie basiert auf Respekt, Gleichberechtigung und persönlichem Wachstum. Unsere Geschichte wird dich inspirieren, deine eigenen Beziehungen zu überdenken und zu revolutionieren.

Die wahre Botschaft dieses Buches ist, dass du keine Partnerschaft brauchst, um deine Probleme zu lösen. Du brauchst einen Partner, der kein Problem für dich wird, sondern dich in allen Aspekten deines Lebens unterstützt und glücklich macht. Mit diesem Buch lernst du, dich selbst zu lieben und dich selbst zu respektieren, bevor du eine erfüllende Beziehung aufbaust.

Dieses Buch ist ein Weckruf. Es ist ein innovatives Werk, das die gängigen Vorstellungen von Liebe und Beziehungen auf den Kopf stellt. Es wird dich berühren, inspirieren und vor allem zum Nachdenken anregen. Wenn du bereit bist für einen radikalen Perspektivenwechsel und den Mut hast, alte Überzeugungen loszulassen, dann ist dies das Buch, auf das du gewartet hast.

Lass uns die Reise beginnen. Bist du bereit, die wahre Bedeutung von Liebe zu entdecken?

Dieses Buch wird deine Sicht auf Beziehungen für immer verändern. Es ist eine Revolution der Liebe. Sei dabei.

Lerne mehr über Dantse Dantses neuen Roman “Bezieungsweise Ich” hier.