Sechs auf einen Streich: Neumarkter Lammsbräu präsentiert Neuzugänge in der erfolgreichen now Range

Neumarkt in der Oberpfalz, 25.11.2024. Das Sortiment der beliebten now Bio-Erfrischungsgetränke bekommt 2025 gleich sechsfache Verstärkung: Neben der 2025er Fan-Edition now Mate Granate, dem dauerhaft ins Sortiment übernommenen Community-Liebling now Passion Crush sowie der limitierten Summer-Edition now LaDolce Ingwer ergänzen drei erfrischende Schorlen unter dem neuen Label now Bio Sprizzz die erfolgreiche now Range.

now gibt es seit 2009 in einer farbenfrohen Vielfalt – von klassischen Limonaden-Varianten mit Orange und Zitrone über now Black Cola bis hin zu den außergewöhnlichen Fan-Editions, die von der now-Community jährlich selbst kreiert werden: 2025 die Fan-Edition now Mate Granate. Kennzeichen aller now-Bio-Limonaden sind die ausschließliche Verwendung bester Zutaten aus fairem Ökolandbau und eine handwerklich-traditionelle Limonadenherstellung ganz ohne Sirup und andere Industrieprodukte. In jeder Flasche now treffen hochwertige Säfte aus sonnengereiften Bio-Früchten auf die Süße deutscher Bio-Rüben und reinstes Bio-Mineralwasser aus Lammsbräus BioKristall-Quelle. Für now mate Granate haben die now-Fans jetzt die rauchige Bittere belebenden Mate-Tees mit fruchtig-herbem Granatapfel, blumig-würziger Vanille und frischer Minze zu einem ganz besonderen Geschmackskick verbunden.

Vorausgegangen ist ein mehrstufiger Auswahlprozess, in dem die now-Community in einer deutschlandweiten Abstimmung aus über 5300 kreativen Limonadenideen ihren Liebling für das neue Jahr auswählen. Mate Granate ist ab Januar 2025 in der 0,5 Liter-Glasmehrwegflaschen im Handel erhältlich (UVP 1,39Euro).

Dort trifft sie auf now Passion Crush, der letztjährigen Fan-Edition, die als absoluter Community Liebling jetzt dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wurde. Eine sonnengelb schimmernde Köstlichkeit, die mit der fruchtigen Süße vollreifer Maracujas sowie Noten spritziger Limetten und frischer Minze schon im Winter den Sommer ins Glas holt. Now Passion crush ist ab sofort in der 0,33 Liter-Glasmehrwegflasche im Handel erhältlich (UVP1,19 Euro).

Ebenfalls ein Comeback macht now LaDolce Ingwer. Die Fan-Edition des Jahres 2021 ist auf vielfachen Wunsch ab März als limitierte Summer-Edition 2025 für kurze Zeit exklusiv wieder im Bio-Fachhandel erhältlich (UVP 1,19 Euro). Ein außergewöhnlich fruchtig-herber Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte: Der Saft süßer Bio-Orangen trifft auf fein-herbe Bergamotte und belebenden Ingwer, abgerundet mit würzigem Basilikum.

Ganz neu in der now Range sind Schorlen, die unter dem Label now Bio Sprizzz ab sofort für nachhaltige Erfrischung sorgen. Schon ab Januar bestechen now Sprizz Apfelschorle und now Bio Sprizzz Cassis Lime mit naturtrüben Säften vollreifer Äpfel, tiefroter Johannesbeeren und spritziger Limetten aus dem ökologischen Landbau sowie fein-perligem Bio-Mineralwasser tief aus dem Neumarkter Jura. Ab dem dritten Quartal 2025 erhalten sie Verstärkung von now Sprizzz Rhabarber, bei der sich Schorlenliebhaber schon jetzt auf den fein-säuerlichen Geschmack von frisch geerntetem Bio-Rhabarber freuen können. Alle Sorten now Bio Sprizzz sind im Handel in der 0,5 Liter-Glasmehrwegflasche erhältlich (UVP 1,39 Euro).

Mehr Informationen zu den now Bio-Erfrischungsgetränken finden Sie auf www.drinknow.de

Mehr Informationen zum Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu finden Sie auf www.lammsbraeu.de

