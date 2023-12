Sebastian H. Koerdt ist Cluster Director of Sales & Marketing bei Courtyard by Marriott Düsseldorf Hotels

Mit einem Lächeln und frischen Ideen im Gepäck startete Sebastian H. Koerdt vor kurzem als Cluster Director of Sales & Marketing für die beiden Hotels Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen & Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern.

„Mich begeistern diese beiden außergewöhnlichen Courtyard-Häuser, die in den Toplagen von Düsseldorf angesiedelt sind“, erklärt der diplomierte Hotelkaufmann Sebastian H. Koerdt. „Jedes Hotel für sich hat seine besonderen Alleinstellungsmerkmale und weiteres Potenzial, das ich gerne heben möchte.“ Zum einen glaubt er an die besondere Anziehungskraft des Düsseldorfer Medienhafens für Freizeitgäste. „Neben der Kö gilt der Hafen als hip und modern mit seinem urbanen Flair“, so der Cluster-Director. „Wohingegen sich das Haus am Seestern durch seine optimale Verkehrsanbindung inmitten eines Business-Umfeldes besonders für Tagungen und Konferenzen empfiehlt.“

Nach dem Sebastian H. Koerdt das Diplom als Hotelkaufmann für den Bereich Management der Hotelfachschule Bad Hofgastein „in der Tasche“ hatte, zog es ihn zunächst in die Stadt, die „niemals schläft“. Fast zwei Jahre war er im „The New York Palace Hotel“ tätig, ehe er die Metropole am Hudson River im Jahr 1999 wieder in Richtung Deutschland verließ. Nach dem Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten in München wechselte er nach Köln ins Queens Hotel. Danach führte ihn sein Weg zur Steigenberger Hotelgruppe. Dort sammelte er seine Erfahrungen in mehreren Häusern in Stuttgart und Frankfurt, ehe er im Jahr 2006 Director of Sales im Steigenberger Grandhotel Petersberg mit dem Fokus auf die lokalen Kunden in Nordrhein-Westfalen wurde. Schließlich wechselte er in die Rheinmetropole Düsseldorf. Dort betreute er als Key Account Manager den Finanzbereich mit Banken, Versicherungen, Consulting beziehungsweise Wirtschaftsprüfern und Anwaltskanzleien. Zuletzt brachte er sein Fachwissen als Director of Luxury Hotel Sales im Steigenberger Parkhotel Düsseldorf & Steigenberger Grandhotel & SPA Petersberg ein und war insgesamt neun Jahre für die Feeder Markets GCC, die arabischen Golfstaaten, und die USA zuständig.

Nun bereichert Sebastian H. Koerdt seit wenigen Wochen als „Cluster Director of Sales & Marketing“ das Team der beiden Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen & Courtyard by Marriott Düsseldorf Seestern. „Mir ist es wichtig, die Häuser gemeinsam mit unseren multinationalen Teams zu Treffpunkten für die Welt zu machen“, betont Sebastian H. Koerdt. „Dafür werde ich beispielsweise verstärkt auf dem arabischen Markt für uns werben.“ Denn viele verlassen gerade in den Sommermonaten ihre Länder Richtung Europa, um den hohen Temperaturen zu entfliehen. Düsseldorf ist dabei schon jetzt eine beliebte Destination. „Luxusmarken wie Louis Vuitton präsentieren ihre neuen Kollektionen zuerst in Paris und Düsseldorf. Daher kommen unsere arabischen Gäste gerne, um hier zu shoppen und sich in angenehmer Atmosphäre zu entspannen“, weiß der Cluster-Director. „Zusätzlich können wir unsere Tagungs- und Freizeitgäste aus aller Welt auch noch durch das in der Hotellerie größte Bonusprogramm Bonvoy überzeugen.“

Das Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen mit seinen 139 Zimmern bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Blick auf den Medienhafen. Mit 221 Zimmern überzeugt das Courtyard by Marriott Düsseldorf am Seestern durch seine Mischung aus besonderem Komfort und gehobener Ausstattung. In beiden Häusern verfügen die modern ausgestatteten Zimmer und Suiten unter anderem über einen Mini-Kühlschrank, ein Flachbild-TV und High-Speed W-Lan für einen angenehmen Aufenthalt. Zum täglichen Workout laden in beiden Hotels die hauseigenen Fitnessbereiche „Go Relax“ ein. In Julian´s bar & restaurant kann sich der Gast zu einer kulinarischen Weltreise entführen lassen. Ein optimales Umfeld für Tagungen bieten die Hotels in Oberkassel und im Medienhafen mit ihren hochmodern ausgestatteten Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und einem engagierten Betreuungsteam, das Events und Konferenzen plant, vorbereitet und zum Erfolg begleitet.

Firmenkontakt

Courtyard by Marriott Düsseldorf Hafen & Düsseldorf Seestern

Sebastian H. Koerdt

Am Seestern 16

40547 Düsseldorf

+49 211 595959



https://www.marriott.com/hotels/travel/dushf-courtyard-duesseldorf-hafen/

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790



https://pregas.de

Bildquelle: Claudia Wingens