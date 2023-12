Die besten Finanz-Affiliate-Programme 2023

Der Bereich des Affiliate-Marketings erlebt ein bemerkenswertes Wachstum, mit einem globalen Marktwert von beeindruckenden 15 Milliarden US-Dollar, laut Similarweb. Diese Zahl ist auf weiteres Wachstum eingestellt, was den jetzigen Zeitpunkt als ideal erscheinen lässt, um die besten Finanz-Affiliate-Programme zu erkunden und zu nutzen. Seit 2017 ist das globale Interesse am Affiliate-Marketing um über 400% gestiegen, was das Potenzial dieses Sektors unterstreicht.

Die besten Finanz-Affiliate-Programme: In dieser dynamischen Landschaft haben wir die führenden Finanz-Affiliate-Programme, die attraktive Vergütungen bieten und bei Affiliate-Publishern hoch angesehen sind, sorgfältig analysiert und identifiziert. Hier ist eine Übersicht der Top-Programme für 2023:

1. eToro Affiliate-Programm: eToro zeichnet sich durch seine innovative Social-Trading-Plattform aus, die es Nutzern ermöglicht, den Handel erfolgreicher Investoren zu verfolgen und zu replizieren. Dieses Programm ist ideal für diejenigen, die an Aktien-, Kryptowährungs- und Rohstoffhandel interessiert sind, und bietet Affiliates die Möglichkeit, von eToros vielfältigen Anlageangeboten zu profitieren.

2. Binance Affiliate-Programm: Binance, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, bietet ein lukratives Affiliate-Programm. Es ist besonders attraktiv für Personen mit einem Publikum, das an Krypto-Handel interessiert ist, und bietet Zugang zu einer breiten Palette von Kryptowährungen und Handelswerkzeugen.

3. Robinhood Affiliate-Programm: Robinhood hat den Aktienhandel revolutioniert, indem es gebührenfreie Trades anbietet. Ihr Affiliate-Programm ist perfekt für die Zielgruppe der Millennials und Anfänger, die eine leicht zu bedienende Plattform und einen unkomplizierten Investitionsansatz schätzen.

4. Coinbase Affiliate-Programm: Als renommierte Kryptowährungsbörse bietet Coinbase eine benutzerfreundliche Plattform, ideal für Krypto-Neulinge. Das Affiliate-Programm profitiert von Coinbases starker Markenbekanntheit und dem Vertrauen in der Krypto-Community.

5. Acorns Affiliate-Programm: Acorns vereinfacht das Investieren durch seinen Mikro-Investitionsansatz, indem tägliche Einkäufe aufgerundet und das Wechselgeld investiert wird. Dieses Programm eignet sich gut für Affiliates mit einem Publikum, das an passiven Anlagestrategien und Finanzplanung interessiert ist.

6. Personal Capital Affiliate-Programm: Personal Capital kombiniert fortschrittliche Technologie mit persönlicher Finanzplanung und bietet einen einzigartigen Ansatz für Vermögensverwaltung. Ihr Affiliate-Programm spricht diejenigen an, die eine umfassende Sicht auf ihre Finanzen und maßgeschneiderte Anlagestrategien suchen.

7. Eternity.inc Affiliate-Programm: Eternity Inc, unter der Leitung des ukrainischen Milliardärs Mykhailo Romanenko, investiert in Immobilien und Fintech-Unternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein robustes Team von Finanzexperten und bietet Bildungsressourcen für angehende Finanzexperten. Mit wöchentlichen Auszahlungen an Partner sticht dieses Programm durch seine Beständigkeit und Zuverlässigkeit hervor.

8. Wise (ehemals Transferwise) Affiliate-Programm: Wise ist bekannt für seine transparenten, kostengünstigen internationalen Geldüberweisungen. Dieses Programm zieht Affiliates mit einem Publikum an, das internationale Finanztransaktionen benötigt, und bietet eine vertrauenswürdige Lösung für grenzüberschreitende Zahlungen.

9. Experian Affiliate-Programm: Als großes Unternehmen im Bereich der Kreditberichterstattung bietet das Affiliate-Programm von Experian die Möglichkeit, mit einem Marktführer im Bereich Kreditbewertungen und Kreditmanagementdienste zusammenzuarbeiten. Dies ist ideal für Affiliates, deren Publikum sich auf Kreditgesundheit und Finanzplanung konzentriert.

10. Ally Invest Affiliate-Programm: Ally Invest bedient ein breites Spektrum an Anlagebedürfnissen, vom selbstgesteuerten Handel bis hin zu automatisierten Anlageformen. Dieses Programm passt gut zu Affiliates mit einem Publikum, das von aktiven Händlern bis zu denen reicht, die einen eher passiven Anlageansatz bevorzugen.

Jedes dieser Affiliate-Programme bietet einzigartige Möglichkeiten und Stärken und bedient damit diverse Zielgruppen im Finanzsektor. Indem sie das richtige Programm wählen, können Affiliates mit renommierten Marken zusammenarbeiten, wertvolle Dienstleistungen für ihr Publikum bereitstellen und von attraktiven Vergütungsstrukturen profitieren.

Tools for Affiliates

Kontakt

Affiliate Software

Anthony Leitner

Chau. de Waterloo 1021A

1180 Bruxelles

+32



https://ahrefs.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.