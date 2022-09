Schwartz Public Relations gewinnt mit Dominik Neumüller weitere Deeptech- und Finance-Kompetenzen

München, 27.09.2022 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations ( www.schwartzpr.de) erweitert ihre Kompetenzen im Bereich Technologie, Finance und Wachstumsunternehmen: Seit September verstärkt Dominik Neumüller als Account Manager das B2B-Tech- und New-Work-Team der Agentur. Neumüller betreute zuletzt bei IWK Communication Partner in München vor allem Mandanten im Bereich Professional Services, Private Equity sowie Venture Capital und begleitete dort die Kommunikation zahlreicher M&A-Transaktionen und Start-up-Finanzierungsrunden im Hightech- und Deeptech-Umfeld.

Auf komplexe Technologiethemen spezialisiert

„Innovative Tech-Thought-Leader treiben schon heute die Technologien von morgen voran. Es braucht einen Blick fürs Wesentliche, um die häufig komplexen Themen dieser Unternehmen mit Impact direkt bei den relevanten Zielgruppen zu positionieren. Bei Schwartz PR hat man diese Herausforderung direkt in die Beratungsphilosophie integriert. Das macht den Austausch mit Redaktionen und Meinungsführern professionell und lebendig. Ich freue mich darauf, diese fruchtbare Dynamik mitzugestalten“, sagt Dominik Neumüller.

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, begrüßt die Verstärkung: „Dominik verfügt über profunde Beratungserfahrung und ein weitläufiges Netzwerk zu den führenden Finanz-, Wirtschafts- und Start-up-Medien. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ihn für unser Team zu gewinnen, ist für uns ein weiterer Schritt unseres systematischen und kontinuierlichen Wachstumskurses.“

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

Kontakt

Schwartz Public Relations

Christoph Schwartz

Sendlinger Straße 42A

80331 München

089 211 871 30

089 211 871 50

info@schwartzpr.de

https://www.schwartzpr.de