Endlich wieder Weihnachtsmarkt! Gastronomen und Handel rüsten sich für die Weihnachtszeit

Nach den coronabedingten, umsatzarmen Jahren fiebern Schausteller, Einzelhändler und Gastronomen dem Vorweihnachtsgeschäft entgegen.

Die letzten zwei Jahre in der Corona Pandemie haben den Unternehmen in Deutschland und Europa eine Menge abverlangt. Gerade der Einzelhandel, die Schausteller und Gastronomen haben durch Lockdowns und Beschränkungen eines der wichtigsten Saisongeschäfte verloren. Der Winter 2022 steht aber wohl unter anderen Vorzeichen, und so starten so langsam die intensiven Vorbereitungen für die umsatzbringende, und vielleicht so manche Wunden heilende Vorweihnachtszeit.

Auch Pack4Food24, der B2B Profi für Verpackungen und Servicelösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel wappnet sich, um seinen Kunden wieder zahlreiche praktische und innovative Produkte rund um das Weihnachtsgeschäft bieten zu können. Die Highlights sind in diesem Jahr z.B. die nachhaltigen Bio Glühwein to go Becher, Made in Germany, oder auch zahlreiche umweltfreundliche Papiertragetaschen mit weihnachtlichen Motiven. Aber natürlich finden gerade die Gastronomen und Lebensmittelhändler bei Pack4Food24 ein umfassendes Portfolio an Snack- und Imbissverpackungen für den Verkauf zahlreicher beliebter Speisen auf dem Weihnachtsmarkt, in Einkaufszentren oder Innenstädten.

Hoffen wir, dass das Weihnachtsgeschäft im Jahr 2022 einige Verluste der Vorjahre wieder ausgleichen kann.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

