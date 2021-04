Schutzfolien von InvisibleShield® für gesundes mobiles Lernen und Arbeiten

Herausforderung Homeschooling und Homeoffice: Mit den richtigen Schutzfolien Augen, Displays und Geldbeutel schonen



SHANNON, Irland (7. April 2021) – Gerade in Zeiten, in denen mobile Endgeräte für Homeschooling und Homeoffice notwendig sind und ein Ausfall der Geräte unbedingt verhindert werden muss, darf der Displayschutz nicht dem Zufall überlassen werden. Auch ist die Augenbelastung durch das blaue HEV-Licht nicht zu unterschätzen. Denn Homeschooling und Homeoffice heißt oft auch längere Zeit vor dem Display zu verbringen. Deshalb startet InvisibleShield®, ein Unternehmen von ZAGG Brands und weltweit führender Innovator im Bereich Displayschutz, eine Offensive, um diese Gefahren zu mindern. Die Vielzahl von Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften für alle gängigen Marken lässt dabei keine Wünsche offen.

GlassFusion VisionGuard+ mit D3O: Aufprall- und Augenschutz

GlassFusion VisionGuard+ mit D3O ist eine hybride Displayschutzfolie, die umfassenden Aufprallschutz, der auch in der Sport- und Motorradbranche verwendet wird, mit einer Eyesafe®-Schicht kombiniert. Eyesafe® blockiert das schädliche blaue HEV-Licht, ohne die Farbdarstellung des Displays zu beeinträchtigen und schont so die Augen bei langer Tätigkeit vor dem Bildschirm. Darüber hinaus haben die Folien antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmen und vor dem Verschleiß durch Mikroorganismen schützen. GlassFusion VisionGuard+ mit D3O verfügt über eine glasähnliche Haptik, absorbiert Stöße, leitet Aufprallkräfte aus bis zu drei Metern Höhe ab und bietet so extremen Schutz.

GlassFusion+ mit D3O: Hohe Berührungsempflichkeit und bester Aufprallschutz

GlassFusion+ mit D3O ist eine hybride Displayschutzfolie, die umfassenden Aufprallschutz bietet und gleichzeitig die Berührungsempfindlichkeit des Displays bewahrt. Das Produkt enthält außerdem antimikrobielle Eigenschaften, die das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien hemmen und vor dem Verschleiß durch Mikroorganismen schützen. Außerdem absorbiert es Stöße und schützt das Smartphone vor Stürzen aus bis zu drei Metern Höhe.

Das umfangreiche Produktportfolio von InvisibleShield bietet für jeden Bedarf den passenden Schutz und ist für viele Smartphones, Apple Watches und Tablets mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich: Vom augenschonenden Arbeiten, über den Schutz der Privatsphäre beim mobilen Arbeiten in der Öffentlichkeit, bis hin zum sicheren Schutz des Displays vor Bakterien und Bruch. Einen übersichtlichen Gesamtüberblick bietet die Website.

InvisibleShield gewährt eine beschränkte, lebenslange Garantie und ersetzt das InvisibleShield, sollte es während der gesamten Lebensdauer des mobilen Endgeräts beschädigt werden. Mit mehr als 215 Millionen weltweit verkauften Bildschirmschutzfolien ist InvisibleShield die Nummer Eins unter den Marken für den Bildschirmschutz von Smartphones in den USA. InvisibleShield setzt damit den Industriestandard für den Bildschirmschutz.

Über InvisibleShield

InvisibleShield ist ein weltweit führender Anbieter und Vorreiter für den Schutz von Displays. Die Display-Schutzfolien wurden bereits mehr als 215 Millionen Mal weltweit verkauft. Der nach militärischen Standards entworfene Displayschutz ist leistungsstark gegen Kratzer, Risse und beugt zerbrochenen Bildschirmen vor. InvisibleShield agiert weltweit und hat Niederlassungen in den USA, Irland und China. Das erweiterte Sortiment an InvisibleShield Displayschutz ist auf InvisibleShield.com und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Eine Marke der ZAGG Inc.

