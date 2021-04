Buchvorstellung “Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0” von Dantse Dantse

Mit Weiblichkeit privat und im Beruf erfolgreich und glücklich sein?

Du hast schon viele Bücher über die Weiblichkeit gelesen. Aber dieses Buch ist anders. Dieses Buch bringt dir Erfolg und macht dich erfolgreich.

Dantse Dantse hat mit seiner einzigartigen Coachingmethode DantseLogik viele tolle Ergebnisse mit den von ihm gecoachten Frauen erlebt. Er hat mit ihnen ihre Weiblichkeit trainiert und sie haben damit erstaunliche Erfolge verbucht.

Coaching der Weiblichkeit

Eine Top-Managerin, die jahrelang im Kampf mit ihrem Chef war und nach einem Streit mit ihm kurz vor der Entlassung stand. Das Entlassungsgespräch mit dem Vorstand wurde zu einem Karriereschub. Dantse Dantse und sie hatten nur 3 Stunden das afrikanisch inspirierte Weiblichkeitstraining vorher geübt.

Eine Gebietsleiterin für Gesundheitsartikel, die wenig Erfolg hatte: Ihre Mitarbeiter machten weniger Umsatz als die in den Gebieten mit männlichen Leitern. Sie wurde seelisch krank. Kurz vor Aufgeben ihres Jobs, wegen des Leistungsdrucks und obwohl es ihr Traumjob war, suchte sie Dantse Dantse auf. Therapie und Coaching hatten ihr bis jetzt nicht geholfen und alle rieten ihr, sich einen anderen Job zu suchen. Das Problem war schnell erkannt. Nach einem Monat Coaching schaffte sie auf ihre Art ihr bestes Jahresergebnis seit 10 Jahren und die seelischen Beschwerden waren weg. Ein Verkaufsseminar mit Frauen mit gezieltem Weiblichkeitstraining machte die Frauengruppe zu den besten Verkäuferinnen weit vor den Männern der Firma. Sie waren so beliebt bei den Kunden, dass diese kaum noch etwas kauften, wenn es nicht von diesen Frauen kam.

Eine Stadtabgeordnete verlor die Kontrolle über ihre Ehe und beschwerte sich dabei über den Mann, der ihrer Meinung nach die Quelle des Problems war. Er würde nicht mehr mit ihr schlafen wollen, weil er nicht damit klarkäme, dass sie viel arbeite und viel unterwegs sei. Die beiden fanden den Weg zu Dantse Dantse. Das afrikanisch inspirierte Weiblichkeitstraining rettete nicht nur ihre Ehe und belebte ihre Sexualität, sondern beförderte auch ihre politische Karriere.

Weiblichkeit und Erfolg

In diesem Buch wird der Ausdruck „Erfolg“ ganzheitlich verwendet. Es geht nicht um einzelne Erfolge, wie beruflich Erfolge, mehr Geld oder mehr Sex, sondern um das gesamte Paket. Das bedeutet, wenn man einfach glücklich und zufrieden mit sich ist, mit dem was man macht, dann ist man auch erfolgreich. Man findet seine Erfüllung im Leben, wenn man gesund ist. Man ist einfach glücklich, wie man ist und wie es ist. Was man noch verbessern kann, versucht man zu ändern, was man nicht ändern kann, akzeptiert man. Das macht ein Erfolgsrezept aus. Dieser Erfolg läuft bei Frauen besser, wenn sie zu ihrer Weiblichkeit stehen und sie zu nutzen wissen.

Wie du das machen kannst, zeigt dir der Autor und Coach Dantse Dantse in “Erfolgsrezept Weiblichkeit 4.0”.

