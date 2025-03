Schokoladenfabrik war Gastgeber für den IW Medien Jahresauftakt

Traditionsreiche Location in Köln inspiriert IW Medien-Mitarbeitende

Die traditionsreiche Schokoladenfabrik auf dem Stollwerck-Gelände in Köln war Anfang des Jahres Gastgeber für eine eintägige Veranstaltung des Instituts der deutschen Wirtschaft Medien GmbH. Zum Jahresauftakt nahm sich die Agentur mit rund 100 Mitarbeitenden Zeit, um gemeinsam zu reflektieren, zu planen und als interdisziplinäres Team – aber auch als Agentur insgesamt – weiter zusammenzuwachsen.

Ein Workshop lieferte dazu neue Perspektiven. Mit LEGOSeriousPlay konnten sie spielerisch und visuell zentrale Themen reflektieren, neue Perspektiven entdecken und innovative Ansätze entwickeln. Strategie, Zusammenarbeit und Zukunftsvisionen standen im Mittelpunkt. In den Teams wurde intensiv über die zukünftige Zusammenarbeit diskutiert und ein strategischer Ausblick bis 2025 und darüber hinaus erarbeitet. Dabei konnten sich alle Teilnehmenden aktiv für ein gemeinsames, zielgerichtetes Vorgehen einbringen.

Die Schokoladenfabrik bot dem Auftraggeber den idealen Rahmen und stellte fünf Workshop-Räume zur Verfügung. Das Catering verantwortete das Restaurant Garten Eden, das für diesen Event überwiegend vegane Speisen servierte – angefangen beim Frühstückscatering über das Mittag- bis hin zum Abendessen. Selbst die gereichten Pralinen – nomen est omen in der Schokoladenfabrik – waren dem Kundenwunsch entsprechend vegan. „Die optimale Location für produktive Kreativität: Ein großes Dankeschön an die Schokoladenfabrik Venue – eine Umgebung, die uns Raum für Austausch, Inspiration und gemeinsames Arbeiten geboten hat. Ein Tag voller Teamgeist, neuer Impulse und gutem Essen – der perfekte Start ins neue Jahr“, so das Feedback des Kunden.

Die Location der Kölner Kreativagentur format:c bietet Raum für individuelle Veranstaltungsformate wie Corporate Events, Meetings, Tagungen, Workshops, Incentives, Seminare, Coachings, Ausstellungen und vieles mehr. Sie zählt aktuell zu den 20 beliebtesten Eventlocations Deutschlands und ist im Location-Ranking 2024 des BlachReport erstmals unter den Top 5 platziert.

Schokoladenfabrik Köln

Die Schokoladenfabrik in Köln ist eine stylishe Eventlocation im ehemaligen Gebäude von Stollwerck, das heute flexible Raumangebote für viele Veranstaltungsformate bieten kann. Die Räume sind bereits komplett für Veranstaltungen ausgestattet, lassen sich aber beliebig individualisieren. Verschiedene Services für Catering und Produktion runden das Angebot ab.

Stollwerckstraße 27-31

D-51149 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: hello@schokoladen-fabrik.com

Internet https://schokoladen-fabrik.com/