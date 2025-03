Malaria Week Berlin: Bewusstsein schaffen und aktiv werden

Drei besondere Events rücken Malaria ins Rampenlicht.

Berlin, 31.03.2025

Vom 21. bis 27. April 2025 widmet sich die Malaria Week Berlin dem Kampf gegen eine der tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt. Am 25. April, dem Welt-Malaria-Tag, wird erneut auf die Dringlichkeit dieser Herausforderung hingewiesen: Jährlich sterben über 600.000 Menschen an Malaria, vor allem Kinder unter fünf Jahren in Subsahara-Afrika (WHO, 2024).

Mit drei besonderen Events soll nicht nur Aufmerksamkeit für die Krankheit geschaffen, sondern auch konkrete Unterstützung für Betroffene geleistet werden.

Malarathon (27.04.2025, Tempelhofer Feld) – Ein Benefizlauf auf dem Tempelhofer Feld, bei dem Teilnehmende, auch Kinder, für den guten Zweck laufen. Der Erlös kommt direkt von Malaria betroffene Personen, sowie der Präventionsarbeit zugute. Dank dem Brauhaus Neulich, das unser Projekt unterstützt, wird der Malarathon mit besonderem Engagement begleitet.

Podiumsdiskussion (25.04.2025, Online) – Eine Expertenrunde beleuchtet die Herausforderungen im Kampf gegen Malaria, die Auswirkung der Krankheit sowie innovative Lösungsansätze. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle künstlicher Intelligenz (KI) bei der Früherkennung, Diagnose und Prävention. KI-gestützte Technologie bietet neue Möglichkeiten, um Malaria effizienter zu bekämpfen- von der Analyse von Mückenpopulationen über optimierte Verteilungsstrategie von Medikamenten bis zur schnellen und präzisen Diagnostik.

AFROKiTOS – Ein kulturelles Club-Event, das die Vielfalt der afrikanischen Musik, des Tanzes und der Mode feiert. Dabei wird nicht nur ein Zeichen für Lebensfreude gesetzt, sondern auch das Bewusstsein für Malaria und die Situation in Kamerun geschärft.

Mit der Malaria Week Berlin möchte die Hope Foundation dazu beitragen, das Wissen über Malaria zu erweitern, innovative Ansätze wie den Einsatz von KI beleuchten und gleichzeitig konkrete Hilfe leisten.

Jeder kann mitmachen – durch Teilnahme, Spenden oder das Teilen von Informationen! Der gesamte Erlös fließt in das Malaria Free Cameroon-Projekt. Dieses umfasst Screening-Kampagnen, Informationsarbeit und die kostenlose Verteilung von Mückennetzen in betroffenen Regionen.

Über die Organisatoren:

Brauhaus Neulich ist eine Berliner Craft-Brauerei, die sich neben hochwertigem Bier auch für soziale Projekte engagiert. Mit der Unterstützung der Malaria Week Berlin setzt sie ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung.

Die Hope Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Deutschland und Kamerun, die sich seit 2001 für bessere Lebensbedingungen in Kamerun einsetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hope-found.org

Bei Interesse freut sich Frau Judith Ellfeldt auf Ihre Kontaktaufnahme:

E-Mail: office@hope-found.org

Telefon: 030 29007192

Malaria Week 2025 – Gemeinsam für ein malariafreies Kamerun!