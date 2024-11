Schokoladenfabrik Köln kooperiert mit thinking without boxes

Spannende Cases für die 3D-Welten Ausbildung gesucht

Am 13. und 14. Februar 2025 startet in der Kölner Schokoladenfabrik die neue Trainerausbildung für die 3D-Welten-Methode mit Janek Panneitz, Gründer von thinking without boxes. Bereits zum dritten Mal ist die Location von format:c live communication Austragungsort für diese Qualifizierung mit dem ausgewiesenen Experten für Arbeits- und Organisationspsychologie. Anmeldungen sind noch möglich unter https://www.thinking-without-boxes.de/startseite/3d-welten/ausbildung-3d-welten-methode/.

Die beiden format:c Geschäftsführer Tobias Weber und Natalie Driesnack haben die Qualifizierung bereits selbst durchlaufen und sind ausgebildete und lizenzierte Trainer für die Methode von Janek Panneitz, bei der es um Veränderungsprozesse geht. Tobias Weber und Natalie Driesnack sind von der Methode so begeistert, dass sie sie nicht nur selbst anwenden, sondern nun auch mit ihrer Eventlocation eine Kooperation mit Janek Panneitz eingegangen sind. Der Arbeits- und Organisationspsychologe führt seine Ausbildungen im Kölner Raum in der Schokoladenfabrik durch.

Bei den 3D-Welten handelt es sich um eine spezielle Methode, die Janek Panneitz selbst entwickelt hat, sich auch hat schützen lassen und die 2023 mit dem Europäischen Trainingspreis des BDVT ausgezeichnet wurde. Mit ihr lassen sich Veränderungsprozesse und komplexe Herausforderungen nahezu „spielerisch“ visualisieren. Die Teilnehmer bauen mit einem speziell entwickelten Set von beschreibbaren Sechsecken sowie zahlreichen Holz-Bausteinen und -Figuren ihre 3D-Welt. So wird die Herausforderung – zum Beispiel ein Prozess, eine Team-Struktur oder ein konkretes Problem – vor den Teilnehmern sichtbar. Da alle mitbauen, wird jede Stimme gehört und 100 Prozent der Teilnehmermeinungen eingeholt. Der Schritt weg vom Flipchart hin zur dreidimensionalen Visualisierung in der Gruppe bringt eine wesentliche Verbesserung der Wahrnehmung komplexer Herausforderungen.

Schritt für Schritt kristallisieren sich im Entwicklungsprozess die wichtigsten Handlungsfelder für ein Unternehmen oder ein Team heraus, machen Stärken und Schwächen sichtbar und greifbar. Gleichzeitig wird aufgezeigt, mit welchen Maßnahmen und in welchen Feldern das Unternehmen für die kommenden Herausforderungen bereits optimal aufgestellt ist. Das Ergebnis bringt mehr Transparenz und damit mehr Effizienz, ein umfassendes Verständnis, eine klare Fokussierung und Orientierung und initiiert so ein starkes Engagement für und mit dem eigenen Unternehmen.

Das Trainingsangebot richtet sich nicht nur an Moderatoren, Trainer und Coaches, sondern auch an Führungskräfte. Für die kommende Veranstaltung können sich nicht nur Teilnehmer anmelden. Gesucht werden auch Fallbeispiele von Unternehmen, die den acht bis zehn teilnehmenden Trainern am zweiten Veranstaltungstag ihre Fragestellungen vorstellen. Das Angebot ist für die Unternehmen kostenlos, und sie haben die Möglichkeit, mit ihren Fragen und Problemen von der Expertise der acht bis zehn Ausbildungsteilnehmer und des Methoden-Entwicklers persönlich zu profitieren. Außerdem erhält man so einen praktischen Einblick in eine der gefragtesten neuen Workshop-Methoden. Um mit einem Case teilzunehmen, genügt die Anwesenheit vor Ort am 14. Februar 2025 von circa 13 Uhr bis circa 16 Uhr. Interessierte Unternehmen können sich direkt an Jannek Panneitz oder an format:c beziehungsweise die Schokoladenfabrik wenden.

Die Schokoladenfabrik Köln bietet ganzjährig Raum für individuelle Veranstaltungsformate wie Corporate Events, Meetings, Tagungen, Workshops, Incentives und Seminare. Sie zählt aktuell zu den 20 beliebtesten Eventlocations Deutschlands und konnte sich in diesem Jahr erstmals unter den Top 20 im Location-Ranking des BlachReport platzieren.

Schokoladenfabrik Köln

Die Schokoladenfabrik in Köln ist eine stylishe Eventlocation im ehemaligen Gebäude von Stollwerck, das heute flexible Raumangebote für viele Veranstaltungsformate bieten kann. Die Räume sind bereits komplett für Veranstaltungen ausgestattet, lassen sich aber beliebig individualisieren. Verschiedene Services für Catering und Produktion runden das Angebot ab.

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: hello@schokoladen-fabrik.com

Internet: https://schokoladen-fabrik.com/