5 gute Gründe, warum ein Businessplan so wichtig ist!

Ein gut durchdachter Businessplan bietet nicht nur eine solide Grundlage für potenzielle Investoren, sondern dient auch als Leitfaden für den eigenen unternehmerischen Erfolg. Er hilft dabei, die Geschäftsidee zu validieren, Orientierung zu geben, den Markt zu analysieren und die Konkurrenz im Blick zu behalten. Letztendlich ist er ein unverzichtbares Werkzeug, um die Ziele und Visionen eines Unternehmens zu verwirklichen.

Ein solider Businessplan ist weit mehr als nur eine Formalität – er ist der erste Schritt auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen. Egal, ob du einen Investor überzeugen, einen Kredit beantragen oder deine eigene Vision schärfen möchtest: Ein gut ausgearbeiteter Businessplan schafft Sicherheit und Klarheit und hilft dir, strategisch und zielgerichtet zu starten.

Ein Businessplan macht „Arbeit“, sortiert aber die Gedanken und bringt neue Ideen, auf die man so nicht gekommen wäre!

Hier sind fünf entscheidende Gründe, warum ein Businessplan unverzichtbar ist und wie er dir hilft, den Grundstein für eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu legen:

1. Validierung Ihrer Geschäftsidee: Der erste Schritt zum Erfolg.

Ein Businessplan ist das Fundament, auf dem der langfristige Erfolg Ihres Unternehmens aufbaut. Durch das frühzeitige Formulieren Ihres Plans erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Stärken und Schwächen Ihrer Geschäftsidee. So können Sie mögliche Stolpersteine frühzeitig erkennen und Lösungen entwickeln, bevor Sie Ihr Unternehmen überhaupt starten. Diese gründliche Vorbereitung verschafft Ihnen nicht nur Sicherheit, sondern legt auch den Grundstein für den Erfolg.

Die systematische Analyse und Planung Ihrer Geschäftsidee im Rahmen des Businessplans gibt Ihnen die nötige Klarheit, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie werden in die Lage versetzt, Ihre Idee aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und gezielt zu optimieren. Diese Vorarbeit hilft Ihnen, Fehlentscheidungen zu vermeiden und von Anfang an fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen – ein entscheidender Faktor, der oft über den Erfolg oder Misserfolg einer Unternehmung entscheidet.

Tipp: Nutzen Sie den Businessplan als Werkzeug, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren. Jede Schwachstelle, die Sie während der Planungsphase entdecken, ist eine Chance, Ihre Idee weiter zu verbessern und Ihr Unternehmen stabiler und zukunftssicher zu machen. Der Erfolg liegt in der Vorbereitung – und ein gut ausgearbeiteter Businessplan ist der erste Schritt auf diesem Weg.

2. Orientierung und Struktur

Ein Businessplan zwingt Sie dazu, strukturiert über Ihre Ziele und das geplante Vorgehen nachzudenken. Welche Hürden müssen vor der Gründung noch gemeistert werden? Welche Wissenslücken gibt es eventuell noch? Ein Businessplan hilft Ihnen, diese Fragen klar zu beantworten und gibt Ihnen eine klare Struktur für die Gründungsphase. Durch das Formulieren des Plans werden Sie systematisch durch die wichtigsten Fragen geführt, die für den Erfolg Ihres Unternehmens entscheidend sind.

Tipp: Sie müssen nicht alle Aspekte von Anfang an perfekt durchdacht haben. Beginnen Sie mit den Bereichen, die Ihnen am leichtesten fallen, und fügen Sie die restlichen Punkte nach und nach hinzu. So entsteht Schritt für Schritt ein vollständiger und strukturierter Plan.

Nutzen Sie unsere kostenfreie Businessplan-Vorlage mit Leitfragen, die Sie durch die richtigen Fragestellungen lotst: Word-Dokument Vorlage Businessplan.

3. Marktanalyse: Den Markt verstehen

Ein erfolgreiches Unternehmen muss ein bestehendes Bedürfnis am Markt befriedigen. Mit einem Businessplan analysieren Sie, welche Zielgruppe Sie ansprechen wollen und wie Sie diese am besten erreichen. Die Marktanalyse hilft Ihnen, Ihre Zielkunden zu definieren und das Angebot exakt auf ihre Bedürfnisse abzustimmen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auf den Markt trifft und sich von bestehenden Angeboten abhebt.

Tipp: Je genauer Sie Ihre Zielgruppe kennen, desto besser können Sie Ihr Marketing und Ihre Kommunikation auf deren Bedürfnisse ausrichten. Anstatt allgemein „Frauen“ als Zielgruppe zu definieren, wäre es präziser zu sagen: „Frauen ab 50 Jahren, deren Kinder bereits erwachsen sind und die nun beruflich wieder durchstarten möchten.“ Mit einer solchen Definition können Sie viel gezielter auf diese Gruppe eingehen.

Nutzen Sie unsere Anleitung zur Zielgruppenanalyse.

4. Konkurrenzbeobachtung: Wettbewerb im Blick behalten

Ein Businessplan bietet die ideale Möglichkeit, die Konkurrenz in Ihrem Markt genau zu analysieren. Was machen Ihre Wettbewerber? Welche Nischen haben sie möglicherweise übersehen? Und was macht Ihre Geschäftsidee einzigartig? Durch diese Analyse können Sie sicherstellen, dass Ihr Angebot eine deutliche Abgrenzung zur Konkurrenz bietet und für Ihre Kunden einen klaren Mehrwert darstellt. Nur so schaffen Sie es später, den/die Kunden genau für Ihre Geschäftsidee und somit auch für Ihre Produkte zu begeistern.

Tipp: Die Konkurrenzsituation kann sich im Laufe der Zeit verändern, weshalb es wichtig ist, den Markt und Ihre Mitbewerber immer im Auge zu behalten. Nutzen Sie gute Ideen Ihrer Wettbewerber als Inspiration, aber schaffen Sie immer Ihre eigene, einzigartige Lösung. So können Sie langfristig ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln und Ihre Position im Markt festigen.

5. Planung für den Krankheits- oder Notfall

Sollten Sie einmal krank werden oder aus einem anderen Grund (unerwartet) nicht in der Lage sein, Ihr Unternehmen selbst zu führen, ist es wichtig, eine kompetente Vertretung zu haben. Der Businessplan kann hierbei als Leitfaden dienen, da er alle wichtigen Bereiche Ihres Unternehmens abdeckt. Eine gut vorbereitete Vertretung kann so sicherstellen, dass Ihr Betrieb auch in Ihrer Abwesenheit reibungslos weiterläuft.

Tipp: Überlegen Sie sich, welche Informationen für Ihre Vertretung relevant sind, und erstellen Sie gegebenenfalls eine angepasste Version Ihres Businessplans, die nur die wichtigsten operativen Informationen enthält. Diese Version kann als Arbeitsanweisung und Nachschlagewerk dienen, ohne vertrauliche Unternehmensdaten preiszugeben.

Fazit: Der Businessplan als Schlüssel zum Erfolg

Ein Businessplan ist weit mehr als nur ein Dokument für Investoren oder Kreditgeber. Er ist ein wertvolles Werkzeug für Sie selbst, um Ihre Gedanken zu ordnen, Ihre Geschäftsidee zu validieren und eine klare Strategie für die Umsetzung zu entwickeln. Darüber hinaus hilft Ihnen der Businessplan, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen, strukturiert vorzugehen und wichtige Markt- und Konkurrenzanalysen durchzuführen.

Durch die sorgfältige Erstellung eines Businessplans sparen Sie langfristig Zeit, Nerven und möglicherweise auch Geld. Der Businessplan ist ein lebendiges Dokument, das Sie regelmäßig überprüfen und anpassen sollten, um sicherzustellen, dass Sie auf Kurs bleiben und Ihre Ziele erreichen.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein guter Businessplan ein hilfreicher Begleiter zumindest für die ersten Jahre einer Selbstständigkeit ist. Man kann immer mal wieder nachschauen, wenn man den Faden verloren hat und zudem kann man immer mal wieder schauen, was man bereits alles erreicht hat.

Unterstützung bei der Konzeption und Formulierung des eigenen Businessplans:

Option 1:

Arbeitslos gemeldet oder von Arbeitslosigkeit bedroht: AVGS-Gutschein der Agentur für

Arbeit beantragen – Aktivierungsgutschein für ein Coaching.



Option 2:

Es gibt verschiedene Beratungsförderprogramme, die vor oder auch viele Jahre nach einer Gründung greifen: Förderung.

Option 3:

Erst mal informieren, allein überlegen und planen: unser umfangreicher Video-Kurs zur Existenzgründung : Online-Gründerkurs.

Sie stehen nicht allein da auf diesem Weg. Mit einem Sparringspartner wie 1a-STARTUP an Ihrer Seite können Sie gemeinsam Ihre Gedanken sortieren und Ihre Geschäftsidee samt Businessplan entwickeln.

Melden Sie sich gerne für ein Kennenlerngespräch. Wir arbeiten regional sowie bundesweit online: Termin buchen.