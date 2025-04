Schokoladenfabrik Köln begeistert mit hochkarätigen Business-Events

Kölner Location war Gastgeber für RheinTalk und WECON Netzwerk Dinner

Die Kölner Schokoladenfabrik war Ende März und Anfang April Gastgeber für zwei außergewöhnliche Business-Events, die sowohl die Mitglieder des WECON Netzwerks Köln als auch die Teilnehmer des 3. RheinTalks der DRPGroup begeisterten.

Beim WECON Netzwerk Business Dinner erlebten die Gäste eine kulinarische Reise durch Italien. Bei einem exklusiven Drei-Gänge-Menü genossen die Teilnehmer in kleinen Gruppen italienische Spezialitäten und wechselten nach jedem Gang den Tisch, um neue Kontakte zu knüpfen. Auch die Community Areas in den angrenzenden Räumen boten Platz für anregende Gespräche und Networking. Die Gäste lobten das attraktive Ambiente und die entspannte Atmosphäre der Schokoladenfabrik, die sich als ideale Location für dieses im WECON-Netzwerk neue Veranstaltungsformat erwies. Das WECON Netzwerk Köln war von dem neuen Format bei seinem Partner in der Schokoladenfabrik begeistert.

Nach der Akkreditierung im historischen Stollwerck-Marmor-Foyer der Schokoladenfabrik erwartete die Gäste eine besondere Version des Aperol Spritz zum Welcome. Auf Basis des in Österreich und Norditalien beliebten Spritzer, also einem leichten, fruchtigen Weißwein mit Soda, wurde ein Klassiker der Aperitif-Kultur überraschend interpretiert. Beim Dessert und der abschließenden Netzwerk-Runde, die so manchen Gast bis fast Mitternacht in der Location hielt, durften natürlich die kunstvollen Pralinen nicht fehlen.

Das WECON Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Entscheiderinnen und Entscheidern und zählt bundesweit mehr als 1.800 Mitglieder aus 270 Branchen. Es zählt zu den größten Wirtschaftsnetzwerken in Deutschland und ist an 25 Standorten und auf Mallorca vertreten.

Überzeugen konnte die Schokoladenfabrik auch beim 3. RheinTalk der DRPGroup, der am 3. April 2025 mit Unterstützung von format:c live communication, THESE Guys und BlachReport stattfand. Unter dem Titel „Mut, Schokolade und die Elemente der Kommunikation“ standen die Rezepte erfolgreicher Kommunikation im Mittelpunkt der Veranstaltung. Zum ersten Mal präsentierte die weltweit agierende Agentur im Rahmen des RheinTalk ihr Innovation Lab in Köln. In der Vergangenheit stellte die DRPGroup diese Möglichkeiten jährlich beim BigTalk in Hartlebury bei Birmingham vor.

Zum Auftakt des 3. RheinTalk trat Tobias Weber, Creative Director bei format:c, selbst auf die Bühne. Gemeinsam mit Tommy Moore, Creative Director bei DRPG in England, demonstrierte er in einem eindrucksvollen und unterhaltenden Vortrag, wie gezielte Disruption für mehr Aufmerksamkeit bei Live Events sorgen kann.

Mit diesen beiden Veranstaltungen bewies die Schokoladenfabrik erneut, warum sie zu den 20 beliebtesten Eventlocations in Deutschland gehört. Im aktuellen Location-Ranking des BlachReports machte die historische Location einen Sprung von Platz 20 im Vorjahr auf Platz fünf.

Schokoladenfabrik Köln

Die Schokoladenfabrik in Köln ist eine stylishe Eventlocation im ehemaligen Gebäude von Stollwerck, das heute flexible Raumangebote für viele Veranstaltungsformate bieten kann. Die Räume sind bereits komplett für Veranstaltungen ausgestattet, lassen sich aber beliebig individualisieren. Verschiedene Services für Catering und Produktion runden das Angebot ab.

Schokoladenfabrik Köln

Stollwerckstraße 27-31

D-51149 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: hello@schokoladen-fabrik.com

Internet: https://schokoladen-fabrik.com/