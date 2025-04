Grenzenlos – Selma Dorn, Eine DDR-Geschichte

In Grenzen leben – das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Doch es ist noch gar nicht so lang her, dass sich Menschen in einem Teil Deutschlands nicht frei bewegen durften, nicht sagen konnten, was sie dachten, ohne Repressalien befürchten zu müssen und am Ende auch zu erfahren.

Charlotte sitzt emotional auf einem Pulverfass. Wie kann sie legal die DDR der siebziger Jahre verlassen? Der Stasi und den Behörden der DDR ausgeliefert, erhält sie die Einweisung in ein Arbeitserziehungslager. Nicht aufgebend bekommt sie den Hinweis, einen westdeutschen Politiker zu kontaktieren. Sollte das die Rettung in letzter Minute sein?

Charlottes Geschichte ist packend erzählt und gewährt tiefe Einblicke in den Bürokratismus und die Diktatur der ehemaligen DDR. Es ist teilweise fast schmerzlich mitzuerleben, wie diese Regierung die dort lebenden Menschen manipuliert, überwacht und drangsaliert hat. Wie es Charlotte letztendlich gelingt, ausreisen zu dürfen, gleicht einem spannenden Abenteuer und garantiert eine spannende Lektüre. Endlich in der BRD angekommen meistert Charlotte ihre Einbürgerung fast spielerisch. Voller Tatendrang stürzt sie sich in ihr neues Leben als deutsche Staatsbürgerin, das ihr wie im Paradies vorkommt.

Selma Dorn wurde in Cottbus geboren und reiste legal mit 21 Jahren aus der DDR aus. Sie holte ihr Abitur in der BRD nach und studierte Zahnmedizin, arbeitete in der Auftragsforschung und zuletzt im pharmazeutischen Außendienst. In ihr wuchs die Gewissheit, dass kein Hindernis groß genug sein könnte, um sie daran zu hindern, ihren Träumen weiterhin zu folgen. Und so schreibt sie heute nach Renteneintritt aus ihrem großen Erfahrungsschatz schöpfend über Erlebtes und Gehörtes. Entstanden ist „Grenzenlos“, ein Buch, das so aktuell ist, wie schon lang nicht mehr.

Buchdaten

ISBN: 978-3-03830-880-5, Grenzenlos, Selma Dorn, Taschenbuch, 282 Seiten, 16€/ 18CHF

Verlag: Paramon