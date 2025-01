Ab sofort gibt es jeden Mittwoch im Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf ein köstliches Highlight: den Schnitzeltag!

NEU: Schnitzeltag im Old Oak Restaurant Bad Sooden-Allendorf!

Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf ( www.old-oak-bsa.de) startet das neue Jahr mit einem kulinarischen Highlight: Ab sofort gibt es jeden Mittwoch den Schnitzeltag, der den Gästen eine verlockende Auswahl an Schnitzelvariationen bietet.

Schnitzelgenuss in vielfältigen Varianten

An jedem Mittwoch können die Gäste aus vier köstlichen Schnitzel-Optionen wählen:

– Old Oak Schnitzel

– Schnitzel Wiener Art

– Champignonrahm-Schnitzel

– Hessisches Schmandschnitzel

Das Highlight des Angebots: Das Menü inklusive eines Softdrinks gibt es für nur 19,90 EUR.

„Wir freuen uns, unseren Gästen mit dem Schnitzeltag eine besondere kulinarische Tradition an jedem Mittwoch zu bieten“, sagt Tobias Jursch, Geschäftsführer der Old Oak GmbH. „Mit verschiedenen Varianten möchten wir sicherstellen, dass für jeden Schnitzelliebhaber etwas dabei ist – ob klassisch, cremig oder herzhaft.“

Erweiterung der Speisekarte zum Jahresbeginn

Neben dem neuen Schnitzeltag hat das Old Oak Restaurant zum Jahresbeginn auch die gesamte Speisekarte erweitert. Im Rahmen dieser Erweiterung gibt es unter anderem neue Pfännchen-Gerichte mit zartem Schweinefilet, saftigem Rind oder feiner Hähnchenbrust, die Fleischliebhaber begeistern werden. Hinzu kommen Rückkehrer wie die beliebten Parmesanbällchen, die sich bereits einen festen Platz auf der Karte erkämpft haben. Abgerundet wird das Angebot durch neue Vorspeisen und Desserts.

Ein genussvoller Start ins Jahr 2025

„Wir setzen auf eine Mischung aus bewährten Klassikern und innovativen Kreationen“, so Tobias Jursch weiter. „Unser Ziel ist es, unseren Gästen nicht nur einen abwechslungsreichen, sondern auch qualitativ hochwertigen Genusstag zu bieten.“

Über das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf

Das Old Oak Restaurant in Bad Sooden-Allendorf steht für exzellente Küche, gemütliche Atmosphäre und erstklassigen Service. Mit einem abwechslungsreichen Angebot und einer Leidenschaft für frische, hochwertige Zutaten sorgt das Team für unvergessliche kulinarische Erlebnisse.

Old Oak Restaurant

Am Bahnhof 2

D-37242 Bad Sooden-Allendorf

Tel.: +49 (0) 5652 91 90 300

Mehr erfahren und reservieren:

www.old-oak-bsa.de | www.old-oak-gastronomie.de | www.old-oak-burger.de | www.old-oak-restaurant.de

Die Old Oak GmbH steht für außergewöhnliche Burger-Erlebnisse und vereint modernes Restaurantambiente mit innovativen Food-Truck-Konzepten.

Der Fokus liegt auf den Old Oak Burger Restaurants und den Old Oak Burger Food-Trucks, wo kulinarische Handwerkskunst mit einem modernen Twist kombiniert wird.

Die saftigen Burger-Kreationen werden mit fein gegartem Fleisch, hausgemachten Saucen und frischen, regionalen Zutaten zubereitet – jeder Biss ist ein Highlight.

„Die legendären Old Oak Burger sorgen für unvergessliche Geschmackserlebnisse, ob in unseren Restaurants oder unterwegs an unseren Food-Trucks. Unsere Gäste schätzen die hohe Qualität und die besondere Atmosphäre, die wir mit Liebe zum Detail kreieren.

Entdecken Sie die Welt von Old Oak und genießen Sie frische, hochwertige Burger, wo auch immer Sie uns antreffen – in unseren Restaurants oder an einem unserer Food-Truck-Standorte.“

Weitere Informationen:

www.eskinivvach-eschwege.de

www.old-oak-gastronomie.de

Firmenkontakt

Old Oak GmbH

Holger Ballwanz

Am Bahnhof 2

37242 Bad Sooden-Allendorf

05652 9190300



https://www.old-oak-gastronomie.de/

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.