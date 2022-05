Schlüsseldienst Ludwigsburg Klein öffnet Türen

Eine Sekunde nicht aufgepasst und die Tür ist ins Schloss gefallen. Leider von der falschen Seite …Wer seinen Wohnungsschlüssel zu Hause vergessen oder seinen Autoschlüssel verlegt hat, hat Glück, lebt er im Landkreis Ludwigsburg. Denn in diesem Fall steht ihm binnen 15 Minuten ein erfahrener Monteur des Schlüsseldienstes Ludwigsburg Klein zur Seite. Sogar nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

Seit 2009 ist der Schlüsseldienst Klein aus Ludwigsburg für seine Kunden da. Die familiengeführte Firma zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Qualität und fachgerechte Expertise aus. Auch die Preise für ihre Türöffnungen, Schlüssel mit technischem Kopierschutz oder Einbauten von Schließanlagen überzeugen durch Transparenz und Fairness. An 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche garantieren die erfahrenen Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz im Baden-Württembergischen Ludwigsburg kompetente und verlässliche Soforthilfe. Ob die Haus- oder Kellertür, das Garagentor oder den Briefkasten, selbst Tresore öffnet der Schlüsseldienst Klein fachgerecht und ohne Probleme. Und dank ausgebildeter Monteure und modernster Geräte natürlich auch ohne Beschädigung.

Sicherheit geht vor

Maximale Sicherheit ist selbstverständlich auch garantiert. So muss sich in Deutschland niemand sorgen, dass sich während seiner Abwesenheit ein Unbefugter als berechtigter Eigentümer ausgibt. Denn nach gesetzlichen Regelungen dürfen Schlüsseldienste nur mit nachweislicher Zugangsberechtigung Türen öffnen. Ist kein Personal- oder äquivalenter Ausweis mit Foto, Namen und Adresse zur Hand, obliegt die weitere Verfahrensweise dem Monteur. Er kann sich an Nachbarn wenden oder die nächstgelegene Polizeistelle um einen Melderegisterauszug bitten.

Das legale Aufbrechen einer Wohnungstür ist vor dem Gesetz nur durch wenige Ausnahmegründe gerechtfertigt. Polizei, Rettungsdienst und Gerichtsvollzieher dürfen sich mit einem amtlichen Durchsuchungsbefehl oder dem begründeten Verdacht auf eine Straftat oder dringende medizinische Hilfe Zutritt verschaffen.

Wer einen individuell passenden Einbruchschutz sucht, erhält beim Schlüsseldienst Klein aus Ludwigsburg auf Anfrage eine umfassende Beratung. Doch das Serviceangebot umfasst noch mehr als die Montage von Panzerriegeln, Türspionen oder -beschlägen. Neben Sicherungssystemen fertigt das Unternehmen auch legale Kopien von Autoschlüsseln oder Fernbedienungen für Tore schnell und fachgerecht an. Und sollte es doch zum Äußersten kommen, bieten die Profis aus Ludwigsburg mithilfe erfahrener Schreiner und Maler eine vollständige Einbruchschadenbeseitigung.

Das Einsatzgebiet des Familienunternehmens erstreckt sich über gesamt Ludwigsburg hinaus in die Umgebung. Wer sich in Bietigheim aussperrt, in Marbach Schlüssel verliert oder in Ditzingen ein Sicherheitsschloss wünscht, muss nur zum Telefon greifen. Ein Anruf genügt und die Profis vom Schlüsseldienstes Klein sind zur Stelle.

Schlüsseldienst Ludwigsburg Klein ist Fachfirma für Türöffnungen, Schließanlagen, Autoschlüssel Kopien und Einbruchschutz.

Kontakt

Schlüsseldienst Ludwigsburg Klein

Michael Klein

Julius Knorpp Str. 10

71642 Ludwigsburg

01796950491

–

info@schluesseldienst-ludwigsburg-klein.de

https://www.schlüsseldienst-ludwigsburg-klein.de