NETGEAR erweitert mit dem WAX615 sein Line-Up von Insight Managed WiFi 6 Dual-Band Access Points

Der neue WiFi 6 Access Point der NETGEAR WAX600 Familie mit Insight Cloud/Remote-Management sorgt für einfaches und effektives WLAN-Management.

München, 24. Mai 2022 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerk- und Speicherlösungen für kleinere und mittelständische Unternehmen (SMBs), präsentiert die neueste Ergänzung seines Portfolios von Wireless Access Points, den Insight Managed WiFi 6 AX3000 Dual-Band Multi-Gig PoE Access Point (WAX615). Der WAX615 wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt und bietet dank Dual-Band eine überragende WiFi 6-Multi-Gig-Leistung und -Abdeckung mit NETGEAR Insight Cloud/Remote-Management und der einzigartigen NETGEAR Instant-Mesh-Funktion.

Der Breitband-Internetzugang für Unternehmen hat die Geschwindigkeitsgrenze von einem Gigabit pro Sekunde bereits überschritten. Die WLAN-Geschwindigkeiten der Endgeräte sind mit der Weiterentwicklung der Technologie von einer Generation zur nächsten um ein Vielfaches gestiegen. Unternehmen müssen ihre WLAN-Infrastruktur aufrüsten, um mit der Kundennachfrage und dem datengesteuerten Geschäftsbetrieb Schritt zu halten. Der neue NETGEAR WAX615 bietet KMUs und Managed Service Providern eine leistungsstarke WLAN-Lösung, die auf der neuesten WiFi 6 Release-2-Technologie basiert und im Vergleich zu WiFi 6 Release 1 einen doppelt so hohen Datendurchsatz bietet – und das zu einem Preis, der mit dem seines unmittelbaren Vorgängers vergleichbar ist. Der WAX615 ist abwärtskompatibel mit allen NETGEAR Insight Managed WiFi 5 und WiFi 6 Access Points, so dass er ein einfaches, sofortiges Upgrade für bestehende Insight-Netzwerke darstellt.

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 3 Gbit/s, einer überragenden Reichweite und einer einfachen Einrichtung bietet der NETGEAR WAX615 Access Point nahtloses Roaming, Lastausgleich und Multi-User-Zugriff für ein optimales WLAN-Erlebnis in Umgebungen mit hoher Geräte- und Datendichte. Er beinhaltet außerdem ein kostenloses Insight-Abonnement für eine vollständig zentralisierte Einrichtung, Überwachung und Steuerung in Echtzeit, ohne dass zusätzliche Verwaltungshardware erforderlich ist. Darüber hinaus verfügt der WAX615 über einen 2,5 GbE Power-over-Ethernet (PoE) Port für schnellere kabelgebundene Verbindungen und eine einfache Installation. Die NETGEAR GSM4210P, MS510TXPP, MS510TXUP und MS108EUP PoE-Switches bieten eine optimale Anbindung für den WiFi 6 Access Point.

„Der WAX615 ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von NETGEAR für Innovation und die Bereitstellung überlegener WLAN-Lösungen für Kunden“, sagt Douglas Cheung, Director of Product Line Management bei NETGEAR Business Wireless. „Das neueste Ergebnis unserer Innovation ist der WAX615, der einen höheren Datendurchsatz, eine verbesserte Netzwerkeffizienz sowie ein besseres Benutzererlebnis bietet – und das alles unter Beibehaltung der wesentlichen Produktvorteile über Generationen hinweg und zu einem attraktiven Preispunkt.“

Maximale Sicherheit in der WiFi 6 Business Class

Kleine und mittlere Unternehmen können von der Sicherheit auf Unternehmensniveau profitieren, ohne die mit dieser Produktklasse typischerweise verbundenen Ausgaben tätigen zu müssen. NETGEAR Insight macht es einfach, die Netzwerksicherheit zu konfigurieren und zu verwalten, mit Funktionen wie:

-WPA3 Enterprise für die höchste Sicherheitsstufe bei WLAN-Verbindungen.

-8 separate drahtlose Netzwerke (SSIDs), die für Administratoren, Mitarbeiter, Gäste und eine Vielzahl von IoT-Geräten (WLAN-Überwachungskameras, Thermostate, Türschlösser und Sensoren usw.) verwendet werden können.

-Individuelle VLANs zur Netzwerktrennung und dedizierte Swimlanes für verschiedene Datenströme (Administratoren, Mitarbeiter, Besucher, HR, Finanzen usw.)

Zusätzliche Merkmale:

-WiFi 6 Release 2 – 100 % schnellere Geschwindigkeit als WiFi 6 Release 1 im 5GHz-Band, ermöglicht durch 160MHz-Kanalisierung

-Instant Mesh – kompatibel mit allen Insight Managed Access Points, um hybride kabelgebundene und drahtlose Mesh-Netzwerke zu bilden und die WLAN-Abdeckung auf Bereiche zu erweitern, die mit Ethernet-Kabeln schwer zu erreichen sind

-Gleichzeitige Nutzung – verarbeitet 4x mehr Client-Geräte pro Einheit (wenn alle Geräte WiFi 6 unterstützen) im Vergleich zu WiFi 5

-Hervorragende Leistung – Dual-Band, wobei jedes Gerät einen Datendurchsatz von 3 Gbit/s liefern kann

-Nahtloses Roaming und Load Balancing – unübertroffenes Benutzererlebnis im gesamten Unternehmen, ideal für Umgebungen mit hoher Geräte- und Datendichte

-Unterstützung für die neuesten Geräte – Funktioniert mit den neuesten iOS®- und An-droid™-Mobilgeräten wie iPhone® 13, Samsung® Galaxy S10, Samsung® Galaxy® Note 10 und allen Notebooks, kabellos und kabelgebunden

-Abwärtskompatibel – unterstützt die Standards WiFi 4 (IEEE 802.11n), WiFi 5 (IEEE 802.11ac) und WiFi 6 (IEEE 802.11ax)

-Einfache Bereitstellung – ein 2,5 Gbit/s Ethernet-Anschluss mit leistungsstarkem Power-over-Ethernet (PoE+) Anschluss (PoE+-Switch und Access Point-Netzteil sind separat erhältlich)

Verfügbarkeit und Preise

Der neue NETGEAR Insight Managed WiFi 6 AX3000 Dual-Band Multi-Gig PoE Access Point (WAX615) ist ab sofort im führenden Fachhandel, Online und im Webshop von NETGEAR zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 219,99 inkl. MwSt. erhältlich.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

