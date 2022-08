STEFANIE SCHANZE / „Tanz mit mir“

VÖ Single am 26.08.2022

Schlager: Stefanie Schanze startet Solokarriere

Ein neuer Stern ist aufgegangen und strahlt hell am deutschen Schlagerhimmel.

Mit einem neuen Management, neuen Songwriter-Team und neuen Namen „STEFANIE SCHANZE“ (ehem. Stefanie Schanzleh), läutet die Sängerin, Tänzerin und Entertainerin eine neue Ära ein.

Der Titel der neuen Single „Tanz mit mir“ spiegelt die Vergangenheit der gesamten Jahre, als Frontsängerin der Gruppe „Hot Banditoz“ und einer modernen jungen Frau in Wort und Musik wider. Ohne Abweichung, Zweifel oder etwaige Zustimmung muss man gleich eingangs feststellen: Stefanie Schanze ist eine starke Erscheinung.

Jetzt startet die Rheinländerin solo durch. Denn ihre eigentliche musikalische Liebe gilt dem Schlager. Reicht diese bisherige fantastische Reise, um diese starke Erscheinung Stefanie Schanze zu erklären? Nein! Denn in nur kurzer Zeit konnte sie auf verschiedenen Schauplätzen, mit über 500 Live-Erfahrungen überzeugen, Fans und Fachpublikum gleichermaßen für sich gewinnen.

Stefanie Schanze steht noch am Anfang ihrer Solo-Karriere und ist als Newcomerin in der Schlagerwelt noch nahezu unbekannt, doch das möchte sie mit ihrem Team von „Zeilenreich Music“, die u.a. für Ayman – Mein Stern / Ben – Engel / Yvonne Catterfeld u.v.m. geschrieben haben, ändern.

So wird man in Zukunft noch viel von der Künstlerin auf den Bühnen dieser Welt sehen und hören. Kein Wunder, dass ihr positives Lebensmotto das ist, was sie gerne im vertrauten Kreis über sich selbst sagt: „Ich bin ein grundglücklicher Mensch.“

Weitere Informationen:

Management: www.zeilenreichmusic.de

Homepage: https://stefanie-schanze.de/

Instagram: https://instagram.com/stefanieschanze

Facebook: https://www.facebook.com/stefanieschanze.offiziell

PR-Agentur PR4YOU: www.pr4you.de

Management: Aliah Riedmiller

ZEILENREICH Music

Kantstr. 106

D-10627 Berlin

E-Mail: contact@zeilenreichmusic.de

Internet: www.zeilenreichmusic.de

Ein Unternehmen der

Rothfeller GmbH

Kantstr. 106

D-10627 Berlin

Copyright Fotos: ZEILENREICH Music

