SCHACHZUG setzte Volkswagen auf der CES in Las Vegas in Szene

Presse-Event für Volkswagen und Cerence

Die mehrfach ausgezeichnete Kreativagentur SCHACHZUG aus Erlangen hat für ihren Kunden Volkswagen und dessen Partner Cerence die Pressekonferenz und Keynote Show auf der Consumer Electronic Show (CES) 2024 im Mandela Bay Resort in Las Vegas konzipiert und umgesetzt. Auf der Veranstaltung am zweiten Medientag der weltgrößten Technologiemesse thematisierte Volkswagen, langjähriger Auftraggeber von SCHACHZUG, die Integration von Artificial Intelligence beziehungsweise ChatGPT in alle Volkswagen-Serienmodelle ab dem zweiten Quartal 2024. Darüber hinaus wurde das Facelift des Golf GTI kommuniziert und als besonderer Eyecatcher im Camouflage gezeigt.

SCHACHZUG übernahm Verantwortung als Lead- und Full Service Agentur. Der Auftragsumfang der Agentur für Markenkommunikation umfasste die Kreation der kompletten Show, die Produktion aller Medieninhalte sowie das Camouflage Design des Golf GTI. Alle Leistungen wurden inhouse umgesetzt. Auch die Event-Organisation und -Realisierung inklusive der Produktionsleitung vor Ort zählten zum Leistungsumfang.

Zudem organisierte und leitete SCHACHZUG eine Guided Tour über die CES, an der Kund*innen, Partner*innen und Presse am ersten Veranstaltungstag teilnahmen. Seit 2016 veröffentlicht das Kreativunternehmen jährlich den Report mit dem Schwerpunkt Brand Experience und Experiential Communication von der wichtigsten Innovationsplattform der Welt – so auch in diesem Jahr. Dieser wird ausschließlich von SCHACHZUG präsentiert und dient den Kund*innen als Inspirationsimpuls für die Fachabteilungen in den Bereichen Kommunikation und Marketing.

Die CES in Las Vegas gilt als die weltgrößte Fachmesse für Unterhaltungselektronik und zählt laut Veranstalter über 3.500 Aussteller aus mehr als 150 Ländern.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Die SCHACHZUG GmbH aus Erlangen zählt zu den führenden Unternehmen der Event-Branche und wurde 2008 gegründet. Die Kreativagentur setzt internationale Projekte in den Bereichen Brand Experience und Live Communication um und verfügt über

eine tiefgehende Expertise in den Branchen Automotive, Technologie und Premium/Lifestyle. Die Mission ist immer: Den Status Quo herausfordern. Grenzen als Einladung verstehen. Das Neue neu kreieren. Dafür setzt SCHACHZUG intelligente Strategien, überraschende Kreationen und zukunftsweisende Technologien ein. Die GWA- und Forward-Mitgliedsagentur ist für Prototypen TISAX-zertifiziert durch den TÜV Nord.

SCHACHZUG – Agentur für Markenkommunikation GmbH

Loewenichstraße 3

D-91054 Erlangen

Ansprechpartnerin: Karin Schneider

karin.schneider@schachzug.de

Tel.: +49 (0) 9131 976 16-0

Internet: www.schachzug.de