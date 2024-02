IWA 2024: Ledlenser zeigt innovative Lichtlösungen in ihrer ganzen Vielfalt

Auf der Leitmesse stellt das Unternehmen portables Licht für Outdoor-Aktivitäten wie das Jagen und Fischen sowie für den Sicherheitsbereich vor

Solingen, im Februar 2024 – Auf der IWA OutdoorClassics präsentiert Ledlenser in Halle 5 an Stand 5-143 eine Auswahl aus seinem umfangreichen Portfolio. Dabei sind sowohl neue als auch bewährte Produkte zu sehen. Allen gemeinsam: Sie setzen anspruchsvolle Aktivitäten bei Dunkelheit in ein sicheres Licht, sind robust, leicht bedienbar und mit außergewöhnlichen Features ausgestattet.

Beispielsweise beleuchtet der portable Suchscheinwerfer XP30R seine Umgebung mit bis zu 32.000 Lumen und über 2.000 Meter weit. Das erleichtert die Arbeit von Sicherheitsdiensten, dem Katastrophenschutz, Such- und Rettungseinheiten sowie die Überwachung von Industrieanlagen. Das kompakte Gerät lässt sich unkompliziert transportieren und ist somit jederzeit griffbereit.

Eine weitere Ledlenser-Innovation ist die erste völlig freihändig nutzbare Stirnlampe HF8R Core. Dank Adaptive Light Beam Technology dimmt und fokussiert sie automatisch und sorgt dadurch auch bei wechselnden Licht- und Umgebungsverhältnissen für eine optimale Beleuchtung – ohne manuelle Steuerung. Wie alle Premium-Leuchten von Ledlenser ist auch dieses Modell speziell für herausfordernde Situationen in rauen Umgebungen konzipiert. Die robuste Stirnlampe ist zudem nach IP68 geschützt und somit auch bei dauerhaftem Untertauchen wasserfest.

Neben Produktneuheiten zeigt Ledlenser auf der Messe bewährte Klassiker. Zu sehen ist etwa die P-Serie und damit eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Taschenlampen für Alltag und Freizeit.

Die IWA OutdoorClassics 2024 ist die führende internationale Fachmesse für Jagd- und Schießsport, Outdoor-Equipment sowie Ausrüstung für den Einsatz in der zivilen und behördlichen Sicherheit. Sie findet vom 29. Februar bis 3. März 2024 im Messezentrum Nürnberg statt. Ledlenser stellt an Stand 5-143 in Halle 5 aus.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

