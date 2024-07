SceneLights LED-Full-HD-Beamer LB-500

Günstiger Einstieg ins große Heim-Kino: bis zu 381 cm Projektionsgröße

– Native Full HD 1080p-Auflösung

– Helle 250 Ansi-Lumen sowie 7.000 Lumen

– Integrierte Stereo-Lautsprecher mit 20 Watt Spitzenleistung

– Integrierter Mediaplayer für Videos, Musik und Fotos

– 76 bis 381 cm Projektionsgröße bei 1,3 bis 7 m Abstand

– Mit 2x HDMI, je 1x USB, SD-Karten-Slot, AV-Eingang und Audio-Ausgang

Der LED-Heim-Beamer von SceneLights bringt Filme, Videos, Fotos und vieles mehr in

beeindruckender Full HD-Qualität auf eine Diagonale von bis zu 3,8 Metern. Mit einer Helligkeit von 7.000 Lumen lassen sich Lieblingsinhalte auch in halbdunklen Räumen in höchster Brillanz genießen.

Dank zweier digitaler HDMI-Anschlüsse und eines analogen AV-Anschlusses lassen sich Receiver, Spielekonsolen und andere Geräte einfach anschließen und deren Inhalte auf der großen Leinwand bewundern.

Der integrierte Mediaplayer ermöglicht die direkte Wiedergabe von Videos, Musik und Fotos von einem USB-Stick oder einer externen Festplatte mit bis zu 1 TB. Auch Präsentationen können mühelos an die Wand projiziert werden.

– Beamer mit LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Ideal für die Wiedergabe von PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

– Native Ausgabe-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p), Eingangsauflösung bis

1920 x 1080 Pixel

– Helligkeit: 7.000 Lumen (ANSI-Lumen: 250)

– Kontrast: 1.000:1 (statisch)

– Farb-Temperatur: 7.000 – 8.000 K

– Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3 und 16:9

– Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Speicher mit bis zu 1 TB (bitte dazu

bestellen)

– Unterstützt alle gängigen Video-Formate und -Codecs: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI,

FLV, MKV,

M4V, MP4, MPG, VOB und ASF

– Unterstützte gängige Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, Flac, MP2 und WMQ

– Unterstützte gängige Bild-Formate: JPG, PNG, GIF, BMP

– Einfache Bedienung am Beamer oder per Fernbedienung

– Bild-Diagonale: 76 – 381 cm (29,9″ – 150″)

– Bild-Entfernung: ca. 130 – 700 cm

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 5 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 20 Watt

– Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung

– LED-Betriebsdauer: 50.000 Stunden

– Schnittstellen: 2x HDMI, je 1x USB, AV-Eingang und Audio-Ausgang (je 3,5-mm-

Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 72 Watt

– Betriebsgeräusch: leise 40 dB

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu

bestellen)

– Maße: ca. 21,3x 9,9 x 18,3 cm, Gewicht: 1,23 kg

– Beamer LB-500 inklusive Fernbedienung, Netzteil mit Stromkabel und deutscher

Anleitung

– EAN: 4022107433358

Preis: 119,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3599-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3599-1250.shtml

Bundle mit WLAN-HDMI-Stick:

SceneLights LED-Full-HD-Beamer, native 1080p, 250 ANSI-Lumen, mit WLAN HDMI Stick

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/jLBFCqXe6HBcpkn

