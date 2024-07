binder mit neuem M8 12-pol Rundsteckverbinder für anspruchsvolle industrielle Anwendungen

Miniaturisierung und Vorteile in der Signalübertragung vereint

Neckarsulm, 25. Juli 2024 – binder hat einen M8 12-pol Rundsteckverbinder auf den Markt gebracht. Dieses Produkt ergänzt das bestehende M8-Sortiment und setzt neue Maßstäbe für Anwendungen in der industriellen Sensorik, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie in der Kameratechnik und Robotik. Der Rundsteckverbinder bietet bedeutende Vorteile, insbesondere in Bezug auf Miniaturisierung, Flexibilität und Leistung.

Moderne Maschinen und Automatisierungssysteme werden immer kleiner und leistungsfähiger. Um diese Geräte effizient zu gestalten, müssen alle Komponenten, einschließlich der Steckverbinder, möglichst wenig Platz beanspruchen. Die Anforderungen der Industrie an kompakte Steckverbinder werden von mehreren Faktoren getrieben: Platzersparnis, höhere Packungsdichte, Flexibilität, Modularität, Kosteneffizienz, verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit sowie Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie.

Platzsparend und durchgängige Steckkompatibilität

„Die Zukunft in der Automatisierung liegt unter anderem in der Miniaturisierung, für die wir mit unserem Portfolio an kleineren Baugrößen wie M5 und M8 bereits sehr gut aufgestellt sind. Einer der Vorteile bei M8 ist, dass für benachbarte Steckverbinder 20 Prozent weniger Platz benötigt werden als bei der nächst-größeren Baureihe“, erklärt Guido Werner, Produktmanager bei binder.

Die neue Edition der Bauartspezifikation für M8 Rundsteckverbinder mit Schraub- oder Rastverriegelung DIN EN 61076-2-104 enthält auch die C-Kodierung. „Damit ist der Grundstein für eine durchgängige Steckkompatibilität auf dem Steckverbindermarkt gelegt. Es ergeben sich für M8 neue Möglichkeiten in der Signalübertragung“, sagt Guido Werner.

Trotz der hohen Anzahl an Kontakten bleibt der M8 12-pol Rundsteckverbinder kompakt, was ihn ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht. Die hohe Kontaktdichte ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten industriellen Anwendungen. Mit Schutzart IP67 ist er bestens für raue Industrieumgebungen geeignet. Die Unterstützung von C-Kodierungen und die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Standards und Anforderungen machen ihn zu einer zukunftssicheren Lösung.

Kundenbedarf war Initialzündung – und Herausforderung

Die Entwicklung des M8 12-pol Rundsteckverbinders wurde durch spezifische Kundenanforderungen initiiert. Ein bedeutender Kunde forderte eine neue Generation von Längenmesssystemen, die mehr als acht Signale übertragen kann, ohne dabei die kompakte Baugröße des M8 Rundsteckverbinders zu vergrößern.

„Die Entwicklung des M8 12-pol Steckverbinders stellte unsere Konstruktion und Entwicklung vor mehrere technische Herausforderungen. Eine der größten Auf-gaben bestand darin, 12 Pins auf dem kompakten M8-Steckgesicht unterzubringen. Dies wurde durch eine symmetrische Anordnung der Kontakte und die Einführung von fünf kleinen Kodierstegen realisiert. Diese Lösung ermöglicht eine sichere Polarisierung und schützt die empfindlichen Kontakte vor Beschädigung. In der Fertigung ist bei der manuellen Vorkonfektion Fingerspitzengefühl gefragt. Letztlich konnten wir durch geschultes Personal und den Einsatz von Farbschablonen für die präzise Bestückung der Litzen alle Herausforderungen erfolgreich meistern“, erklärt Guido Werner.

Bereits erfolgreich in unterschiedlichen Anwendungen im Einsatz

Der M8 12-pol Rundsteckverbinder ist nun eine logische Ergänzung des binder Standard-Produktportfolios. Eingesetzt werden die M8 12 pol Steckverbinder bereits in Längenmesssystemen führender Hersteller und bei Kunden

binder ist einer der führenden Spezialisten für Rundsteckverbinder. Das 1960 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm bietet die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung kundenspezifischer Lösungen. binder beliefert Unternehmen aus Branchen wie Automatisierung, smarte Kommunikation, Medizintechnik und viele weitere, die jeweils individuelle Anforderungen an die Bauteile haben. Die Steckverbinder erfüllen die entsprechenden Normen und halten einer Reihe von rauen Umgebungsbedingungen stand. Der Fokus liegt daher immer auf Individualisierung und höchster Qualität.

Zur binder Gruppe zählen das binder Headquarter, neun Vertriebsniederlassungen, sieben Produktionsstätten, zwei Systemdienstleister sowie ein Innovations- und Technologiezentrum. Das Unternehmen arbeitet mit weiteren Distributionspartnern auf sechs Kontinenten zusammen und beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeitende.

