Sanierung im Bestand: Expertise trifft auf Innovation bei Bussemas & Pollmeier

In der sich ständig wandelnden Welt der Bau- und Immobilienbranche ist eine kompetente Beratung unverzichtbar. Mit einer einzigartigen Kombination aus langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen bietet Bussemas & Pollmeier seinen Kunden eine unübertroffene Unterstützung bei der Sanierung im Bestand.

Die Sanierung von Bestandsimmobilien erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der Herausforderungen und Möglichkeiten, die mit jedem Projekt einhergehen. Bei Bussemas & Pollmeier können Kunden auf eine langjährige Erfahrung vertrauen, die auf zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Projekten basiert. Diese Erfahrung ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht werden.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist eine KI-basierte Beratung. Dies ermöglicht es Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Sanierungsprojekte effizienter und kosteneffektiver durchzuführen.

Ein besonderes Highlight des Angebots von Bussemas & Pollmeier ist eine Handwerkervermittlung. Sie verfügen über ein umfangreiches Netzwerk von qualifizierten Handwerkern, die mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit arbeiten. Von Elektrikern über Klempner bis hin zu Malern – Bussemas & Pollmeier stellt sicher, dass die Kunden Zugang zu kompetenten Fachkräften haben, um ihr Sanierungsprojekt zum Erfolg zu führen.

„Bei Bussemas & Pollmeier ist es unser Ziel, unseren Kunden einen ganzheitlichen Service zu bieten, der auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist“, so die Geschäftsleitung bei Bussemas & Pollmeier. „Durch unsere langjährige Erfahrung, unsere innovative Herangehensweise und unsere zuverlässige Handwerkervermittlung können wir sicherstellen, dass jedes Sanierungsprojekt reibungslos und erfolgreich verläuft.“

Für weitere Informationen über unsere Dienstleistungen und wie wir Ihnen bei Ihrer Sanierung im Bestand helfen können, besuchen Sie bitte unsere Website und buchen Sie sich Ihren individuellen Beratungstermin. Hier geht es zur Beratung

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

