ryd schließt Partnerschaft mit Jantzon an Joiss-Tankstellen

München, 23. August 2022: ryd – Betreiber des größten offenen B2C-Netzwerks für Mobile Payment an der Zapfsäule in Europa – baut sein Netzwerk in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen weiter aus. Gemeinsam ermöglichen Jantzon und ryd es Autofahrern ab sofort, ihre Tankfüllung per App oder Bordcomputer direkt vom Auto aus zu bezahlen.

Die Jantzon Tankstellen GmbH, ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Sulingen, führt Mobile Payment an der Zapfsäule ein und erweitert damit das Serviceangebot für ihre Kunden an 32 Joiss-Tankstellen. ryd integriert mit Jantzon einen wichtigen Partner in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

„Durch lokale Kooperationen wollen wir unser Netzwerk in Europa flächendeckend ausbauen. Ich freue mich sehr, dass wir diesem Ziel dank der großartigen Zusammenarbeit mit einem starken Partner wie Jantzon wieder ein gutes Stück nähergekommen sind“, sagt Thomas Kempf, Head of Energy Networks bei ryd.

Jantzon-Tankstellen gibt es zum Beispiel in Schwarmstedt, Hannover und Höxter. Die Anbindung erfolgt über die Kassensysteme Bungalski und HUTH.

„Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns von jeher höchste Priorität – dazu gehört es auch, offen auf veränderte Bezahlgewohnheiten zu reagieren“, sagt Hassan Jaber, Projektleiter bei Jantzon. „Autofahrer, die es eilig haben, müssen zum Bezahlen ihres Sprits dank Mobile Payment nicht einmal mehr ihr Fahrzeug verlassen. Kunden unserer Tankstellenshops und Gastronomie profitieren so von kürzeren Wartezeiten an der Kasse. Das neue Angebot ist also ein Win-Win für beide Seiten.“

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit dem Schwerpunkt ryd pay. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder im Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, steht ryd über Partnerintegrationen für Drittanbieter zur Verfügung, darunter etwa Anbieter von Navigationssystemen oder Smartphone-Apps sowie Automobilhersteller. Schon heute ist ryd das größte europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling.

Finanziell und strategisch unterstützt wird ryd u.a. von AXA, bp, Mastercard und Mercedes-Benz, internationale Weltkonzerne aus den ryd Geschäftsbereichen: Mobility, Finance, Energy Networks und Insurance.

2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus.

