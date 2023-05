Royal Gardineer WLAN-Bewässerungscomputer BWC-550.app

Den Garten bequem per App und Sprachbefehl bewässern

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Steuerung und mehr

– Individuelle Zeitsteuerung mit bis zu 10 Bewässerungs-Zyklen pro Tag

– Manuelle Bewässerungs-Pause bei Nässe

– Wetterdatenabgleich per App

– Steuerbar per Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit dem WLAN-Bewässerungscomputer BWC-550.app von Royal Gardiner bewässert man den Garten

komplett automatisch – ob an heißen Sommertagen oder während der Urlaubszeit: Von nun an sind die

Pflanzen stets optimal mit Wasser versorgt.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts

lassen sich bis zu 10 Bewässerungs-Pläne pro Tag programmieren. Ist Regen angesagt, kann

man das Bewässern für bis zu 7 Tage pausieren. Ebenso ist es möglich das Ventil manuell mit nur einem

Klick zu öffnen und zu schließen. Damit man nicht den Überblick verliert, protokolliert die App Tag, Uhrzeit

und Dauer jeder Bewässerung.

Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google

Assistant für den Bewässerungscomputer ein. Schon startet und stoppt man die Bewässerung mit einer

einfachen Anweisung.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man

alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen:

Beispielsweise lassen sich mehrere Bewässerungscomputer gleichzeitig starten.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per

entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life-und

Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per

automatischer Funktionen!

– Ideal zur regelmäßigen automatischen Pflanzen-Bewässerung an heißen Tagen und während der Urlaubszeit

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweite Steuerung, Bewässerungs-Pläne,

Wetterdaten-Abgleich, Bewässerungs-Protokoll u.v.m.

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Bewässerung per Amazon Echo, Google Home

und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl starten und stoppen

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per

iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig,

zum Einschalten mehrerer Bewässerungscomputer gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch

zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Bewässerungsdauer: bis 23 Stunden 59 Minuten

– Bis zu 10 Bewässerungszyklen pro Tag programmierbar

– Manuelle Bewässerungs-Pause bei Nässe: 1 – 7 Tage

– Wetterdatenabgleich per App: für manuelle Bewässerungsanpassungen ganz nach Bedarf

– Wasserdruck: 100 – 800 kPa

– Wasserdurchfluss: 500 – 1700 l/Std.

– Betriebstemperatur: 0 – 60 °C

– Passt an alle Wasserhähne mit 3/4″-Gewinde

– Ein/Aus-Taste am Gerät zum Öffnen und Schließen des Ventils

– Wetterfest: IP55

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: 13,6 x 12,6 x 5,4 cm, Gewicht: 460 g

– Bewässerungscomputer BWC-550.app inklusive Klickanschluss-Adapter, Dichtungsband und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407991

Preis: 43,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7352-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7352-3506.shtml

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Royal Gardineer 2er-Set WLAN-Bewässerungscomputer, Ventil, 2-fach-Wasserverteiler, App

Preis: 84,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7353-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7353-3506.shtml

Royal Gardineer 4er-Set WLAN-Bewässerungscomputer, Ventil, 4-fach-Wasserverteiler, App

Preis: 169,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7354-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7354-3506.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/PdrPPQojF2jySnr

