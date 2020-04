Rosenstein & Söhne Edelstahl-Teekanne mit Siebeinsatz

Teegenuss dank extra-großer Edelstahl-Teekanne!

– Für die große Tee-Tafel

– Mit praktischem Teesieb

– Einfach zu reinigen

Ab sofort kocht man seinen Tee besonders schnell, einfach und komfortabel. Denn diese Teekanne aus hochwertigem Edelstahl von Rosenstein & Söhne lässt bei Teeliebhabern keine Wünsche offen. Toll: In der extra-großen Kanne lässt sich Tee für die ganze Familie zubereiten!

Die Edelstahl-Teekanne ist so konzipiert, dass das herausnehmbare Teesieb direkt in der Mitte der Kanne liegt. Dadurch kann das Wasser den losen Tee von allen Seiten durchdringen. Ein harmonischer und geschmackvoller Tee entsteht.

Einfach den Lieblingstee in den Siebeinsatz füllen, die Blätter mit frischem, kochendem Wasser aufgießen und den Tee nach Anweisung ziehen lassen. Der extra-feine Siebeinsatz aus rostfreiem Edelstahl hält auch sehr kleine Teeblätter und Partikel zurück.

Anschließend nimmt man das Sieb einfach heraus. Fertig! Schon kann man ganz in Ruhe eine wunderbare Tasse heißen Tee genießen.

– Teekanne mit Henkel aus hochwertigem Edelstahl

– Zur Zubereitung von frischem Tee

– Edles, kugelförmiges Design

– Herausnehmbares Sieb: für losen Tee

– Auch für Teebeutel geeignet

– Extra feinmaschiges Sieb: hält auch kleine Blätter und Partikel zurück

– Abnehmbarer Deckel

– Große Füllmenge: 1,75 Liter

– Leicht zu reinigen: spülmaschinengeeignet

– Maße (H x Ø): 18 x 14 cm, Breite (Henkel bis Ausgießer): 23 cm

– Edelstahl-Teekanne mit Teesieb

Preis: 23,95 EUR

Bestell-Nr. NC-2200-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC2200-3017.shtml

